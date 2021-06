Slipknot prévoit de terminer son nouvel album fin juillet

Shawn « Clown » Crahan a partagé de nouvelles nouvelles passionnantes sur les progrès de Slipknot sur leur nouvel album studio, qui, selon le percussionniste et fondateur du groupe, pourrait être terminé vers le mois prochain.

Les commentaires de Crahan émergent peu de temps après que Corey Taylor, chanteur principal du groupe, a déclaré à ses fans que lui et ses coéquipiers travaillaient sur du matériel « vraiment génial ».

Lors d’une récente interview sur la station de radio 93X du Minnesota (via Blabbermouth), Crahan a révélé que les membres de Slipknot sont sur le point de terminer la suite de « We Are Not Your Kind », le dernier album studio du groupe en 2019.

Je pense que l’album est une musique incroyable. C’est le centre du meilleur de moi. C’est un tout nouvel élément.

Crahan dit qu’en tant que groupe, lui et ses collègues essaient de fournir des idées lors de l’enregistrement et de l’écriture de leurs chansons. « Composer, ce n’est pas toujours donner à nos fans ‘Psychosocial’ et ‘Surfacing’ sans le dire, parfois on peut écrire ces chansons pendant qu’on dort, c’est en nous », a commenté le musicien.

Crahan a déclaré qu’il cherchait à faire la différence dans ce nouveau matériau. « Je ne fais pas beaucoup de charité parce que je pense que ce que je fais sur scène est ma charité. C’est réunir tout le monde le temps d’une nuit ». Crahan se sent également libre de lancer son propre label.

Concernant la finalisation de ce nouveau matériel, Crahan a noté : « Nous avons encore beaucoup de temps pour le terminer. Nous espérons que cela se terminera d’ici la fin juillet ». Jusqu’à présent, aucun des membres de Slipknot n’a révélé quand cet album, qui reste encore sans nom, pourrait sortir.