Slipknot : Le nouveau masque dérangeant de Corey Taylor joué en concert | Garage de pierre

FANDAMEI 50 Pcs Porte Cle 25 mm Anneaux Porte Clé Nickel Plaqué Métal Porte-clés Argent pour Clé de Maison, Clé de Voiture et DIY Artisanat d'art

✅Nickel Plaqué Métal Porte Cle- Fabriqué en acier allié, surface nickelée durable et robuste. Ce porte-clés brillant est élégant, léger et facile à transporter. ✅Porte-clés à anneau fendu plat Gardez votre article fermement- Porte-clés à bord rond et plat au design concis, plus fin qu'un porte-clés du marché, mais robuste. L'anneau fendu en métal à 2 couches peut rester solidement fermé. Alors s'il vous plaît ne vous inquiétez pas, les pièces jointes tombent en morceaux. En même temps, il est également très pratique d’ajouter ou de supprimer des éléments. ✅Porte clé en acier trempé robuste- Le matériau métallique dur et durable ne se déforme pas facilement, après une utilisation répétée et conserve encore l’état initial pendant longtemps. Robuste et sécurisé pour connecter plusieurs clés sans avoir besoin de trop de porte-clés. ✅Taille parfaite- Un pack comprend 50 porte-clés, diamètre extérieur est 0.98 inch et Le diamètre intérieur est 0.83 inch. Nous vous donnons la taille standard des anneaux de clé divisés. ✅Multi-usages Anneau porte-clés- Le meilleur choix pour connecter vos clés. Vous pouvez également connecter des cartes, des agrafes, des breloques et autres ornements. La fixation au collier d'un chien ou d'un autre projet d'artisanat est également une bonne idée.