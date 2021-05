Slipknot fonctionne sur de nouvelles choses vraiment cool

Corey Taylor a donné une mise à jour sur les progrès du prochain album de Slipknot, affirmant que le groupe a « beaucoup de trucs vraiment cool » en préparation.

Le groupe a sorti son dernier album, « Nous ne sommes pas votre genre », en 2019, et Taylor a sorti son premier album solo « CMFT » pendant la pandémie l’année dernière.

Parler avec Des moines, Station basée dans l’Iowa Lazer 103.3 (via Blabbermouth), Taylor s’est ouvert à la progression du nouveau record.

« Nous avons beaucoup de trucs vraiment cool, mec, » dit-il. «C’est quelque chose que nous avons commencé à botter, évidemment mis en quarantaine. Oui Pitre Il m’a frappé, il a dit: «Hé, commençons à travailler sur de la musique. Tu es triste?’ J’étais comme. ‘Absolument. Commencez à m’envoyer des choses et nous commencerons à le découvrir.

«Alors ils ont commencé à monter de super comédies musicales, mec, de très bonnes choses qui m’ont fait sortir de ma propre boîte et me mettre au défi. Et c’était génial, parce que j’étais à nouveau enthousiaste à l’idée d’explorer des choses différentes et non seulement d’être tellement motivé par mes propres trucs, mais de penser à l’extérieur, d’essayer de raconter à nouveau les histoires des autres. «

Et c’est là que je vais avec ce nouvel album de Slipknot, en essayant de raconter les histoires des autres et pas seulement la mienne. Et c’est plutôt cool, mec. J’ai hâte que les gens l’entendent. «

Les commentaires de Taylor viennent après que le percussionniste Shawn ‘Clown ”Crahan a déclaré plus tôt ce mois-ci que le groupe était actuellement en studio pour Los Angeles « faire de la musique de Dieu ».