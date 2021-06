Slime Rancher 2 annoncé pour la Xbox Series à l’E3 2021

Microsoft surprend dans sa diffusion avec le tout nouveau Slime Rancher 2, l’indé de la ferme par excellence.

Voulez-vous savoir ce qui est vraiment mignon? Ce que Monomi Park a fait il y a des années. Il a créé la magie avec l’un des simulateurs d’agriculture les plus fous de l’histoire du genre. Il est maintenant temps de s’améliorer : l’entreprise a Annoncé Slime Rancher 2, la suite de son magnum opus. S’il ne suffisait pas d’avoir des centaines de slimes dans votre maison.

Nous n’étions pas assez avec le premier versement plusieurs fois élargi. Nous devions étendre notre monde et même aller dans l’espace, voyager sur une autre planète où il y a plus d’espèces de slimes. Notre protagoniste prend le contrôle et voyage au-delà de ses horizons pour continuer à découvrir les merveilles de son univers.

L’annonce nous laisse un bon goût dans la bouche, mais pour l’instant nous devrons attendre un peu pour en profiter. Bien que la bande-annonce montre un peu de gameplay, nous ne verrons pas le titre avant 2022. Eh bien, attendez.

Slime Rancher 2 est plus qu’une simple extension en apparence. De nouveaux lieux, créatures et idées jouables sont proposés. Nos amis roses seront toujours à nos côtés et nous pouvons les absorber et les lancer aussi loin que possible, mais maintenant nous avons plus d’options à portée de main.

Le premier volet est une aventure amusante. Le protagoniste hérite d’une ferme de boue sur une planète lointaine où il y a eu des recherches sur les civilisations anciennes dans le passé. Si nous voulons savoir ce qui est arrivé aux chercheurs, nous devons développer notre ferme et fusionner les créatures pour obtenir les améliorations nécessaires qui ouvrent des chemins.

Ce n’est pas un simulateur agricole normal, mais ses idées, sa façon d’utiliser l’exploration et l’amour qu’il dégage sont ce qui le distingue. Nous espérons que la suite continuera à développer ce sentiment avec un titre pour tout le monde.