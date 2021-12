Sleeping Giants : polémique après le boycott d’Orange Bank

Claude Galien D'Après Nature Eau de Cologne Orange Tonic 200ml

Claude Galien D'Après Nature Eau de Cologne Orange Tonic 200ml Claude Galien crée des sensations pleines de vie, de couleur et d'élégance. Spécialiste de l'eau de Cologne, il vous propose la collection D'Après Nature. Propriétés : La collection D'Après Nature vous offre des eaux de Cologne délicatement parfumée avec des notes fruitées, rafraîchissantes ou intenses. L'eau de Cologne Orange Tonic est un parfum de tradition aux notes fruitées pour procurer à la peau une senteur endiablée et pétillante au charme contagieux. Son parfum est un mélange d'orange et de mandarine. C'est donc un parfum doté d'un zeste de cosmétique: l'extrait de sève d'orange est tonifiante et vivifiante. De plus, il est riche en vitamines E et F. Cette eau de Cologne peut être utilisée par les femmes comme par les hommes. Tout au long de la journée, votre peau est sublimée et tonifiée. Conseils d'utilisation Claude Galien Eau de Cologne Orange Tonic : Appliquer l'eau de cologne par vaporisation derrière les oreilles et au niveau du décolleté. Indications : Tenir à l'abri de la chaleur. Inflammable.