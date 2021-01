Slatch L’application Française qui profite des déboires de Wattsapp

Les utilisateur quittent WhatsApp et changent d’application de messagerie instantanée

Le changement récent des conditions générales d’utilisation de WhatsApp a entraîné un nombre incommensurable de suppressions de l’application de messagerie par des utilisateurs inquiets pour leurs données personnelles.

Signal, jusqu’alors la principale concurrente de WhatApp, a depuis lors le vent en poupe puisqu’à l’instar de la messagerie de Facebook, elle axe sa communication sur la protection de la vie privée. Mais, pour autant, elle n’est pas la seule alternative à WhattsApp et n’est pas la seule à cartonner depuis quelques jours. En effet, Slatch a aussi vu son nombre d’utilisateurs augmenter de manière exponentielle.

Slatch, une alternative à WhatsApp et Signal, avec une fonctionnalité en plus

Disponible gratuitement sur Android et iOS, Slatch est une application de messagerie instantanée made in France qui vous offre la possibilité de discuter avec des personnes du monde entier, le chat video et la conversation de groupe. Mais l’application a une fonctionnalité inédite, que les autres n’ont pas. En effet, Slatch offre la traduction en direct.

La communication sans la barrière de la langue, c’est désormais possible, facile et instantané. Il suffit d’écrire son texte dans sa langue maternelle puis de sélectionner la langue de son interlocuteur. Plus d’une centaine de langues sont disponibles via le « bouton magique » de l’application. Slatch s’occupe de traduire en direct votre message.

Imaginez pouvoir échanger des messages avec quelqu’un qui ne parle pas la même langue que vous et vous comprendre mutuellement sans avoir à utiliser un traducteur à côté. D’ailleurs, l’application va plus loin encore que la simple traduction de texte, puisqu’elle propose également de traduire vos messages vocaux via.

La protection de la vie privée, c’est pas une option

Échanger et discuter avec des personnes du monde entier, en toute sécurité, n’a jamais été aussi simple. Tout comme Signal, Slatch vous garantit que vos conversations sont cryptées et sécurisées et protège donc votre vie privée.

En perpétuelle amélioration, Slatch intégrera prochainement des fonctionnalités supplémentaires, tout en continuant de protéger les données de ses utilisateurs. Avec son interface simple d’utilisation et l’assurance que vos données personnelles sont protégées, Slatch, téléchargeable sur iPhone et Android, est l’une des meilleures alternatives pour remplacer WhatsApp.

