Slash et Alice Cooper jouent dans un nouveau documentaire, ‘Rock Camp’

A été partagé bande annonce officielle du nouveau documentaire, ‘Rock Camp’, qui mettra en vedette certains grands noms de la scène musicale de genre, tels que Sabrer, Alice Cooper, entre autres.

Le nouveau film documentaire suivez l’histoire du célèbre ‘Rock’ n ‘Roll Fantasy Camp’, un camp où depuis plus de deux décennies, les fans du genre ont l’opportunité de jouer aux côtés des rock stars les plus célèbres, qui ont assumé un rôle de conseillers au fil des ans.







Le camp a été lancé par le producteur, David Fishof dans mille neuf cent quatre vingt seize, où les rockeurs les plus connus ont enseigné et inspiré leurs fans pendant quatre jours, qui se sont terminés par un concert massif avec les conseillers et leurs nouveaux étudiants.

Dans la bande-annonce, vous pouvez également voir la présence de Steven Tyler, Dave Navarro, Paul Stanley et Gene Simmons, entre autres.

Il film documentaire aura une première virtuelle ensuite 15 janvier du 2021, bien qu’il soit disponible sur demande auprès de 16 février.