Slash anticipe la nouvelle musique de «Guns N ‘Roses» en 2021

Slash a dit qu’il était optimiste que 2021 vous verrez les nouvelles versions des deux « Guns N ‘Roses » à partir de son groupe avec Myles Kennedy.

Le guitariste a déclaré qu’il avait récemment travaillé avec le bassiste Duff McKagan dans le matériel qui devrait former le premier nouvel album det « Guns N ‘Roses » des retardés notoirement «Démocratie chinoise» de 2008.

Un suivi de « Vivre le rêve » de 2018, qui serait le cinquième album solo du guitariste et le quatrième annoncé comme « Slash avec Myles Kennedy et les conspirateurs », pourrait aussi être sur les cartes, avec 20 chansons prétendument alignées pour le projet.

« Nous avons fait une semaine de jeu initial sur le nouvel album de Conspirators et il y a 20 chansons et nous allons recommencer l’année prochaine », a déclaré Slash à Cleveland.com.

«J’ai passé beaucoup de temps à écrire et à tester ces choses. Et avant ça. Duff McKagan et moi avons fait de l’improvisation et aussi nous avons travaillé sur l’album Guns, et j’ai eu quelques enregistrements auxiliaires et improvisations en plus de ça, donc beaucoup de choses se sont passées ».

« Je ne suis vraiment pas doué pour ralentir et simplement Reste assis, J’aimerais penser que nous aurons de nouvelles choses l’année prochaine ».