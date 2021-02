C’était un secret de polichinelle et maintenant c’est confirmé. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sur Nintendo Switch sera une réalité en été.

Quelque chose de Zelda devait avoir ce Nintendo Direct. Maintenant, ils pouvaient simplement enfiler une culotte remplie de rubis ou jouer une mélodie avec une ocarina. Mais ça devait être. Et ce qu’ils nous ont apporté était quelque chose que nous sentions déjà: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sur Nintendo Switch.

Le jeu a été annoncé par notre cher Aonuma … bien qu’avant il nous ait fait une petite crise cardiaque en parlant de Breath of the Wild 2. Mais, comme prévu, il est encore trop tôt pour cela. Il nous a donc laissé la bande-annonce du jeu initialement sorti sur Wii.

Skyward Sword est la dernière aventure originale de Link avant son arrivée dans la liberté de Breath of the Wild. Et sa principale caractéristique était l’utilisation des commandes Wii pour simuler le mouvement de l’épée, de l’arc ou du bouclier.

Ces mouvements ont été maintenus et adaptés au Joy-Con, comment pourrait-il en être autrement. Cependant, et comme il existe un modèle Nintendo Switch qui ne peut pas être désamarré, ils ont ajouté un système avec des boutons. Bien sûr, nous devrons continuer à émuler certains mouvements pour pouvoir effectuer les attaques et les défenses.

Par exemple, l’épée sera manipulée avec le bâton droit. Nous devrons faire le mouvement que nous voulons exécuter et sa direction pour pouvoir le faire correctement. Il faudra voir quel est le meilleur système. Que ce soit l’original ou ce nouvel hybride.

Des contrôleurs Joy-Con spécialement conçus avec un motif Master Sword et Hylian Shield seront lancés aux côtés de The Legend of #Zelda: Skyward Sword HD le 16/07.#NintendoDirect pic.twitter.com/FyZV5gwyNR – Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 17 février 2021

Quoi qu’il en soit, le jeu proposera des Joy-Con spéciaux conçus pour l’occasion. Les deux nous l’aurons en magasin le 16 juillet. Alors tu le sais déjà. En l’absence de Breath of the Wild 2, Skyward Sword HD est bon.