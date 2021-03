Skyward Sword HD: les contrôles ont été grandement améliorés

Avec La légende de Zelda: Skyward Sword HD apparaît cet été HD remasterisé pour le Commutateur Nintendo. Comme l’explique maintenant Nintendo, ils ont été en mesure d’améliorer considérablement les contrôles du jeu en les repensant simplement.

En particulier, les commandes de la Wii laissaient beaucoup à désirer lors de sa sortie en 2011. Le contrôle de mouvement était loin d’être aussi sophistiqué qu’aujourd’hui avec les Joy-Cons. En plus de cela, il n’y avait qu’une seule option et c’était le contrôle de mouvement, Nintendo ne permettait pas une alternative telle que le contrôle par bouton classique.

Malgré le contrôle des mouvements pas tout à fait parfait, le jeu a été accueilli positivement par les fans de Zelda, c’est pourquoi l’anticipation est excellente pour la réédition.

Nintendo a maintenant montré une nouvelle vidéo dans laquelle ils traitent du sujet brûlant avec le contrôleur:

Il devient immédiatement clair que les commandes de mouvement ont été considérablement améliorées. En détail, nous pouvons balancer l’épée avec le Joy-Con droit et maintenir et contrôler le bouclier avec le Joy-Con gauche.

Selon les déclarations, la commande de mouvement est « Créé à partir de zéro » pour la version Nintendo Switch. Tout doit être « plus fluide et plus intuitif ».

Veuillez noter, cependant, que cette option ne doit pas être activée. Si vous n’aimez pas le contrôle de mouvement, le fabricant vous laisse le choix cette fois, alternativement à un commande par bouton classique Se replier sur.

En plus des commandes améliorées, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD brille également dans un nouveau visage Graphiques HD et tout a l’air un peu poli. De plus, le titre apparaît 60 images par seconde.

« The Legend of Zelda: Skyward Sword HD » sortira le 16 juillet 2021 exclusivement pour la Nintendo Switch.