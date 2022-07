Skyrim est sorti en juin et a été téléchargé 30 000 fois, le deuxième nouveau mod le plus populaire sur le Nexus

Skyrim Together Reborn est un mod conçu pour des groupes de deux à huit joueurs. Cependant, les créateurs l’ont également testé avec plus de 30 participants, créant un mini-MMO.

L’objectif du projet est que des amis puissent jouer à Skyrim ensemble et partager la progression des quêtes. Depuis sa sortie hier sur NexusMods, Skyrim Together Reborn a été téléchargé plus de 56 800 fois.

En comparaison, le deuxième nouveau mod le plus populaire sur le Nexus est une tenue de nonne sexy, qui a été publiée en juin et téléchargée 30 000 fois.

En plus de la vidéo d’installation ci-dessus, l’équipe Together a créé un guide de démarrage et un guide de jeu qu’ils considèrent comme une lecture incontournable.

Pour jouer confortablement, vous avez besoin de la version 1.6 de Skyrim Special Edition de Steam, idéalement sans aucun autre mod installé, à l’exception de la bibliothèque d’adresses du plugin SKSE.

Et aussi, vous devez obtenir un nouveau personnage à la fin de la quête du tutoriel Helgen avant de vous connecter au serveur.

Skyrim Together Reborn ne prend pas en charge Skyrim VR ou toute autre version de Skyrim avant la mise à jour Special Edition 1.6. Par conséquent, vous n’avez pas besoin de l’addon Anniversary Edition ; cependant, l’équipe Together recommande de désactiver tous les addons si vous le faites.

La modification fonctionne bien pour la plupart des joueurs, mais il y a quelques bugs et bugs attendus. La météo et les patrouilles ne sont pas synchronisées, ce qui signifie que les vampires ajoutés avec Dawnguard ne se présentent pas pour tout le monde.

Certains joueurs voient des objets et des personnages glisser sur le sol et les ennemis faire plus de dégâts que d’habitude.

De plus, un joueur a signalé un cas de nudité inattendue : « J’ai joué hier soir avec un ami, tout était super, sauf que vers la fin de la deuxième heure, nous avons tous les deux commencé à apparaître nus l’un par rapport à l’autre. »

Très probablement, retirer et rééquiper l’armure aide à corriger cette erreur. Les joueurs entrepreneurs ont commencé à tester la compatibilité des mods et ont trouvé du travail, mais avec des problèmes mineurs.