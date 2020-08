‘Skyrim’: Donnez à votre compagnon vampire Serana 1000 nouvelles lignes de dialogue exprimé

Serana de Skyrim

Studios de jeux Bethesda / rxkx22

En dehors des personnages clés de la quête principale – exprimés par Christopher Plummer et Max von Sydow – vous pourriez dire qu’il n’y a pas une tonne de personnages richement développés dans Skyrim. Une exception est Serana, une sorte d’héritière vampire avec une histoire tragique et beaucoup de drame familial à régler. Vous la rencontrez lorsqu’elle se réveille d’un sommeil de plusieurs siècles dans un endroit appelé Dimhollow Crypt.

Exprimé par la prolifique Laura Bailey (Engrenages 5‘s Kait Diaz), le personnage est devenu un favori des fans. Les moddeurs ont fait de grands efforts pour que vous puissiez faire l’amour et épouser Serana, modifier son apparence ou lui donner une armure cramoisie.

Sorti en janvier 2020 et patché de nombreuses fois tout au long de l’année, le Serana Dialogue Add-On est le résultat d’heures innombrables et d’une collaboration entre la comédienne Kerstyn Unger et un modder de Martimius, ou Marty. Le mod ajoute près de 1000 nouvelles lignes de dialogue pour le personnage et est disponible sur PC ainsi que sur Xbox One. Unger livre une performance fantastique en l’absence de Laura Bailey, et a même composé une chanson originale pour Serana à chanter.

Dawnguard, elle n’a pas vraiment grand-chose à dire sur les autres événements du monde de Skyrim, et son pool de dialogue existant devient répétitif et ennuyeux. Quel était autrefois ce personnage vivant Dawnguard est maintenant juste un PNJ fade – une ombre de son ancien moi. “

Entre Bethesda.net et Nexus Mods, l’add-on Serana Dialogue a été téléchargé plus de 180 000 fois. Marty a porté la refonte sur Xbox en juin et l’a mise à jour sur les deux plates-formes plus tôt ce mois-ci. Il a même été conçu pour jouer bien avec d’autres mods Serana populaires. Considérez cela comme un travail en cours, mais son utilisation est sûre, surtout si vous êtes sur PC.

