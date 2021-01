Skydance Rebooting Spy Kids avec Robert Rodriguez

le Enfants espion La franchise est en train de redémarrer, mais ne vous inquiétez pas, ils ramènent le réalisateur d’origine, Robert Rodriguez, pour le gérer!

Le maladroit, mais incroyablement amusant, Enfants espion la franchise fait son grand retour. C’est fou de penser que cela fait 20 ans que le premier film de la série est sorti, mais cela signifie qu’il est dans une position privilégiée pour un redémarrage. Du moins, c’est ce que Skydance espère.

Deadline rapporte que le studio a acheté les droits de la franchise et travaille avec Spyglass Media pour redémarrer les films. Mieux encore, ils font appel à Robert Rodriguez (le réalisateur / créateur original) pour l’écrire et le diriger. Techniquement parlant, cela ferait le deuxième redémarrage, car le quatrième film de la série mettrait l’accent sur tous les nouveaux personnages et histoires.

Évidemment, les choses sont au tout début du développement à ce stade, donc nous ne devrions pas nous attendre à une date de sortie ou à plus de détails de si tôt. Pourtant, c’est une chose excitante à attendre pour les fans et nous resterons au courant de toutes les nouvelles au fur et à mesure qu’elles tomberont.