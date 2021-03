Sky Rojo ne répétera pas une erreur de La Casa de Papel pour sa saison 2

Ciel rouge C’est déjà une tendance sur Netflix depuis sa première mondiale ce vendredi. La série est arrivée avec beaucoup d’attentes et se positionne déjà parmi les plus vues sur la plateforme. L’une de ses plus grandes attractions réside dans ses créateurs Álex Pina et Esther Lobato Martínez, le même que La Casa de Papel. Précisément les showrunners Ils ont confirmé la deuxième saison de la nouvelle version et ont averti qu’ils ne répéteraient pas l’erreur qu’ils ont commise avec le programme de vol. De quoi s’agit-il et quand est-il publié?

« La première idée a été de porter le drame à 25 minutes et d’en faire une fiction vraiment effrénée. Pleine d’adrénaline, mais surtout d’énergie », Pina a expliqué l’intention principale de doter la série d’épisodes courts, mais fondamentalement intenses. Les huit épisodes attirent le public et les laissent en vouloir plus. Heureusement, il y aura une deuxième saison.







« En ce moment, nous avons écrit et tourné deux saisons avec une fin ouverte », étaient les mots du créateur en conversation avec Sensacine pour confirmer qu’il y aura plus de Red Sky pour les fans. Il a même laissé entendre que la possibilité d’un troisième versement est ouverte: «Bien sûr, les personnages vont très loin et c’est finalement ce qui détermine si vous avez une autre saison ou non. C’est la conception du personnage. L’histoire à la fin est la moindre des choses « .

Cette situation contraste avec ce qui s’est passé avec La Casa de Papel, où les deux premières saisons se sont clôturées parfaitement et le succès mondial du programme l’a obligé à rouvrir avec une autre intrigue. Avec Sky Rojo, Pina et Lobato Martínez ont appris et partiront un dénouement ouvert pour continuer avec l’histoire si elle le mérite.

Pour avoir cet avantage, les scénaristes ont produit la série au fur et à mesure qu’ils tournaient et portaient ainsi l’intrigue de leurs personnages. « Nous n’avons jamais écrit la série, mais nous écrivons pendant que nous tournons pour voir en post-production où vont les personnages »a ajouté le showrunner.

Quand la deuxième saison de Sky Rojo est-elle diffusée sur Netflix?

La deuxième saison de Sky Rojo sur Netflix est confirmée et comportera également huit chapitres. Bien qu’il n’ait toujours pas de date de sortie confirmée, car il est filmé, les délais sont considérablement raccourcis. Pour mettre une référence, Selena a lancé sa première saison le 4 décembre et la seconde arrivera le 14 mai. Pour répéter les 161 jours d’intervalle, Sky Rojo arriverait le 27 août 2021.