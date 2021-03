Sky Rojo: ils assurent que la nouvelle série Netflix est macho et non féministe

Ciel rouge a été créée ce vendredi sur Netflix sous de grandes attentes car il s’agit d’une série des créateurs de Le braquage d’argent et pour avoir posé une nouvelle intrigue. De plus, trois femmes en tant que protagonistes supposaient un programme avec une approche féministe et inclusive. Cependant, des opinions différentes ont marqué le contraire et même le prestigieux journal El País d’Espagne assuré que l’histoire est un « alibi pour le machisme et la violence ». Qu’en penses-tu?

L’intrigue de la série est basée sur la vie de trois prostituées qui tentent d’échapper à leurs souteneurs après les avoir violemment affrontées. Les scènes racontent le passé des jeunes victimes de la traite qui traversent une épreuve jusqu’à ce qu’elles atteignent la discothèque dont elles sont emprisonnées. Bien que l’accent soit mis sur les personnages féminins, la manière de les aborder a généré plus de controverse que prévu.







En plus de révéler les conflits profonds qu’ils ont Wendy (Lali Esposito), corail (Verónica Sánchez) et Gina (Yany Prado), Sky Rojo montre le harcèlement, viol et mauvais traitements qui doit être soutenu à la fois par les clients et les patrons. L’émission dépeint cette dure réalité sans épargner sur les scènes de sexe, la nudité et les phrases discriminatoires.

Pour le pays cette situation « transforme chaque gifle, chaque humiliation et chaque menace en un spectacle » déjà la série dans une opportunité idéale « pour un spectateur qui satisfait un fantasme avec cette violence explicite et implicite contre les femmes ». Dans un article publié ce vendredi, il objecte que cette violence et sexualisation des personnages il est principalement canalisé vers les femmes.

L’analyste Juan Sanguino a comparé Sky Rojo au genre slasher parce que « Sous le subterfuge de donner du pouvoir à une dernière fille, elle a massacré toutes les autres à moitié nues ». Le journal a prédit que la série serait un succès de toute façon, mais a assuré que « L’enthousiasme avec lequel la caméra est cruelle envers ses actrices ne peut plus être remarqué ». Pour finir, il a condamné: « Le froid qu’il provoque n’est pas une question morale, mais une question de bon goût ».

La critique est fortement opposée à la proposition initiale de la série, présentée comme un moyen de rendre visible le drame des femmes victimes de la traite. En fait, l’une de ses stars comme Lali Espósito est une ardente défenseuse du féminisme et dans une interview avec Infobae, elle s’est exprimée sur le ton du programme: « La seule chose que cette série a fait, au-delà du divertissement et de la fiction, a intensifié ce que je pensais de l’horreur, de l’hypocrisie de nous tous. »

Dans la même veine, Yany Prado a déclaré à Cosmopolitan que « de toute évidence » Sky Rojo a un message féministe. « Ce sont trois femmes qui luttent pour leur liberté face à de nombreuses situations difficiles et même catastrophiques. Et elles continuent à se tenir debout, fortes, la tête haute et à lutter pour le droit que nous devons tous être libres. », a-t-il assuré.