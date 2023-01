Sky Rojo : comment était la relation de Miguel Ángel Silvestre et Lali Esposito dans la saison 3

Netflix

La relation de Lali et Miguel Ángel Silvestre est loin de ressembler à celle de Wendy et Moisés.

©NetflixBisous et flatterie ? C’était la relation entre Lali et Miguel Ángel

Quelle est la relation entre Lali Espósito et Miguel Ángel Silvestre ? Bien que dans la série Ciel rouge Sur Netflix, les personnages de Lali (Wendy) et Miguel (Moisés) sont ennemis, dans la vraie vie c’est loin d’être le cas, puisque Lali et Miguel Ángel sont de bons amis.

Cela a été enregistré dans le programme espagnol La fourmilièredans lequel Ils ont joué « Tricky Stories »où Miguel Ángel n’a pas pu éviter de bien parler du chanteur argentin. Pendant le jeu, le pilote, Pablo Motos, ainsi que Lali et Miguel Ángel ont raconté des histoires afin que les autres puissent deviner si c’était vrai ou faux.

Après que Lali ait raconté une expérience paranormale, la fin les a surpris, quand Lali a révélé qu’une femme l’avait approchée pour lui dire qu’elle aurait des jumeauxaprès quoi Miguel Ángel n’a pas pu cacher sa surprise et a commenté: »Elle travaille si dur et c’est incroyable, vous ne connaissez pas le niveau de dévouement de Lali, elle est au-dessus de tout le reste« , mettant en évidence la bonne relation et l’admiration de Silvestre pour le travail d’Esposito.

Pendant le programme, les acteurs ont montré l’amour qu’ils ont non seulement avec des mots, mais aussi se tenir la main et s’embrasser. Également dans ladite émission, le 10 janvier, Lali et Miguel Ángel n’ont pas hésité à s’embrasser sur la bouche dès qu’ils en ont eu l’occasion, indiquant clairement qu’ilLa relation entre Espósito et Silvestre était très bonne dans la troisième saison de Sky Rojo.

Des saisons précédentes, Lali avait montré une bonne chimie avec l’acteur espagnol. Il y a un an, dans une vidéo Netflix sur YouTube, Miguel Ángel a dit à Lali qu’il sortirait avec elle à un rendez-vous, précisant que Ils ont toujours été de bons amis et cette saison n’a pas fait exception..

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?