Sky Rojo: comment c’était de filmer dans une pandémie

Ce n’est pas quelque chose de nouveau de dire que le coronavirus a fait des ravages dans le monde entier et, en plus du tourisme et de l’économie, l’une des industries les plus touchées était l’industrie cinématographique. Pour cette raison, une nouvelle première, que ce soit dans une pièce ou sur une plateforme de streaming, suscite fureur et attente comme dans le cas de Ciel rouge.

La série, produite et réalisée par Álex Pina, a été créée sur Netflix il y a quelques heures à peine et se positionne déjà comme l’une des plus regardées. C’est ça, non seulement c’est le nouveau « du créateur de La Casa de Papel », mais il rompt aussi avec les schémas sortant du typique et traite d’un sujet peu exploré dans le monde du cinéma: la prostitution.







Mais, comme c’est arrivé à « The Witcher », « Elite » ou « The House of Paper », Ciel rouge il a également été affecté par COVID 19. Les enregistrements, qui ont commencé en novembre 2019, ont dû être interrompus par les blocages de virus et ils n’ont pu revenir sur le plateau qu’en mai 2020.

Le retour au tournage s’est produit au moment même où en Espagne, pays d’origine de la série, le printemps commençait et, à son tour, les restrictions dues à la pandémie commençaient à être plus souples. De plus, cela coïncidait également avec la possibilité de voyager pour Lali Espósito, l’actrice argentine qui incarne Wendy et qui, lorsque la pandémie a commencé, a été contrainte d’être rapatriée.

Où a été filmé Ciel rouge?

L’Espagne est l’un des pays les plus touchés par le COVID. En fait, il faisait partie de la «liste rouge» des pays établie par l’Union européenne. Mais, en mai et à l’approche de l’été, les sites touristiques ont commencé à rouvrir leurs limites, de sorte que Sky Rojo avait de meilleures chances de se déplacer dans le pays.

Lali Espósito, Yany Prado et Verónica Sánchez dans le désert. Photo: (IMDB)



Le tournage a eu lieu dans divers endroits, dont la péninsule et les îles Canaries, en particulier à Tenerife, située à l’ouest du Maroc et du Sahara occidental, connues pour leurs climats chauds. Malgré tout, les premières images ont commencé à Madrid (novembre 2019), où Pina était également en charge de la production de la dernière saison de La Casa de Papel.

Comment étaient les protocoles?

Afin de respecter la date de première stipulée avec Netflix, à partir de l’ensemble de Sky Rojo, ils se sont adaptés aux protocoles imposés par Health en Espagne. D’après ce que Lali Espósito a dit à Clarín, ilLes acteurs ont subi une PCR tous les quatre jours et, à leur arrivée, ils ont pris leur température et ont fait un test d’odeur.

De plus, grâce à ces tests que les interprètes devaient passer, ceux qui étaient testés positifs ont été instantanément découverts et isolés. En fait, Espósito faisait partie de ceux qui ont contracté le virus et, avant de revenir, elle a dû se confiner pendant 15 jours comme tous ceux qui partageaient un set avec elle le même jour.