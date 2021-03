« Sky Rojo »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Avec Lali Espósito, Verónica Sánchez et Yany Prado, « Ciel rouge”Est ​​une série espagnole de Netflix qui raconte l’histoire de trois prostituées, une espagnole, une argentine et une cubaine, qui se sont échappées du Club las Novias après avoir gravement blessé Romeo, le proxénète et propriétaire de l’un des bordels les plus connus de Tenerife.

Bien qu’ils essaient initialement de revenir après avoir accidentellement tué le gardien de la fille et découvert que Roméo est vivant et cherche à se venger, ils se sont lancés dans un road trip en sachant qu’après ce qu’ils ont fait, ils sont morts.

Gina suggère de rechercher un client avec lequel elle a une relation présumée et ils arrivent à un endroit qui semble parfait, mais lorsque Moisés et Christian suivent le téléphone portable de Coral, le trio n’a d’autre choix que de tenir tête à leurs poursuivants et de se battre.

Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu et Wendy tire sur Christian dans l’oreille, le faisant devenir fou et essayer de l’assassiner malgré le fait que les ordres de Roméo sont de les ramener intacts pour les torturer. Gina et Coral profitent de l’agitation pour s’échapper et laisser leur partenaire derrière eux.

Les trois protagonistes de « Red Sky » croient avoir tué Roméo et s’échapper (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «SKY ROJO»?

Bien qu’ils reviennent pour l’aider, Wendy parvient à s’échapper et quand ils se rencontrent, une bagarre éclate qui se termine avec eux tous blâmant leurs mauvaises décisions. On a fait croire à Gina qu’elle travaillerait comme serveuse même si sa mère savait la vérité, Wendy est venue au club avec l’intention de sortir de la pauvreté avec sa petite amie, et Coral se cache de certains hommes qui la recherchent pour le mort d’une autre personne.

En s’échappant dans la voiture que leurs poursuivants ont volée, ils découvrent que le propriétaire du véhicule est grièvement blessé dans le coffre, alors ils l’emmènent à l’hôpital, où ils se retrouvent face à face avec Roméo. Une fois de plus, une violente persécution commence qui culmine avec les femmes confrontées à leur proxénète.

Pour sauver l’étranger, les filles retournent chez le vétérinaire, mais elles ne peuvent pas, alors Coral parle de son passé. Elle explique qu’elle a accidentellement assassiné sa belle-mère en essayant d’empoisonner son mari violent.

Pendant ce temps, Fernando cherche Roméo pour parler de la dette et de la liberté de Gina. Le propriétaire du Club las Novias lui fait croire qu’il accepte l’accord, mais en réalité il veut des informations sur les fugitifs. Lors de l’interrogatoire, Christian n’arrête pas de penser à ce que Romeo a dit et sous la pression Moi avoue qu’il a tué son père et le patron l’a aidé à se débarrasser du corps. Cette distraction fait sombrer Fernando dans la cuve d’acide pour ne pas dire un mot.

Dans l’euphorie d’être libres, Gina, Coral et Wendy envisagent de voler l’argent au Club Las Novias. La première chose qu’ils font est de tendre un piège à Moises et Christian à l’aide d’un bulldozer. Quand Moises avoue qu’il a couché avec Coral, Roméo l’envoie assassiner les trois filles.

Finalement, Moises décide d’y aller seul et tandis que Coral affronte Roméo dans un combat à l’épée et qu’il subit une overdose, les autres enterrent Moi dans le trou. Cependant, rien ne se passe comme prévu, Wendy découvre qu’elle a été abattue et en même temps, Roméo se réveille soudainement et étrangle Coral.

Christian aidera-t-il son frère à s’échapper du trou dans le sol? (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «SKY ROJO»?

Après cette fin, il ne fait aucun doute que « Ciel rouge« Aura une deuxième saison. Cela a été confirmé par Álex Pina et Esther Lobato avant même la première du premier lot d’épisodes de Netflix.

« En ce moment, nous avons écrit et tourné deux saisons avec une fin ouverte », a déclaré Pina à Sensacine. Concernant un troisième opus, il précise que cela dépendra du soutien du public: «Bien sûr les personnages donnent beaucoup et c’est au final ce qui marque si vous avez une autre saison ou pas. C’est la conception du personnage. L’histoire à la fin est la moindre des choses ».

«Nous n’avons jamais écrit la série, mais nous écrivons pendant que nous tournons pour voir en post-production où vont les personnages. Le personnage de Coral est très difficile, car c’est un personnage qui est un drogué mais en même temps c’est presque le bon sens ou le rationalisme de ce groupe de trois. Cependant, c’est une personne qui se défonce constamment dans la série. Vous peaufinez tout cela, vous regardez les performances … Soudain, nous avons réalisé la séquence émotionnelle brutale de Lali Esposito. Vous voyez donc les choses et vous les intégrez toujours », a-t-il ajouté.