« Sky Rojo » aura-t-il une saison 4 sur Netflix ?

Après une longue attente, « Sky Rojo » a créé son troisième opus et, bien que ce soit récemment, de nombreux utilisateurs ont déjà dévoré les huit nouveaux épisodes. La série netflix continue avec le combat des trois femmes qui échappent au travail du sexe forcé, tant de gens veulent savoir si après la fin satisfaisante, il y aura une suite. Ici, nous y répondons.

Le programme espagnol est dirigé par Miguel Angel SilvestreLali Espósito et Verónica Sánchez.

A la fin de la saison 3, Wendy, Coral et Moses ils ont réussi à tuer roméogagnant sa liberté et celle du reste des employés du bordel. Y avait-il quelque chose de non résolu à continuer dans un nouvel épisode ?

Avant de continuer, regardez ici bande-annonce de « Sky Rojo » saison 3.

« SKY ROJO » AURA-T-IL UNE SAISON 4 ?

La réponse courte est que « Sky Rojo » n’aura PAS de quatrième saisonpuisqu’on savait déjà que l’histoire des trois amis Je terminerais avec cet épisode. Lorsque la saison 3 a été confirmée pour avoir lieu en août 2021, il a également été signalé que ce serait la conclusion de la série.

Considérant la tournure des faits, il ne semble pas y avoir de détails pour continuer à construire plus de drame. Laissons Wendy et Coral avoir leur fin heureuse, d’accord ?

Si vous avez aimé le style du programme espagnol, le créateur, Álex Pina, a une longue liste dans son répertoireainsi que de nouveaux projets en tête.

Actuellement, ils sont travaille sur « Berlin », le spin-off de « La casa de papel » qui se concentre sur le personnage emblématique du braquage. De même, il ne serait pas étrange que d’autres arrivent, car il a un accord de production exclusif avec Netflix.

Gina, Coral et Wendy lorsqu’elles sont découvertes par Roméo dans « Red Sky » saison 3 (Photo : Netflix)

QUELLES SÉRIES ONT ÉTÉ CRÉÉES PAR ÁLEX PINA ?

Le producteur espagnol a été à l’origine de plusieurs séries et films populaires. Dans le cas de la télévision, il a été le créateur et scénariste de titres tels que « La casa de papel », « Vis a vis », « El barco »entre autres.

Quant aux films, il a été producteur de bandes telles que « Trois mètres au-dessus du ciel » et « Je te veux ».