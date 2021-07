« Sky Rojo », aura-t-il la saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Ciel rouge« Il a été créé sur Netflix juste le vendredi 23 juillet 2021, mais les fans de la série espagnole et les utilisateurs de la plateforme de streaming s’interrogent déjà sur un troisième volet de la fiction créée par lex Pina ( » La casa de papel « , » Blanc Lines ») et Esther Martínez Lobato (« El embarcadero », « Vis a vis »).

Dans le premier volet de la série avec Lali Espósito, Verónica Sánchez et Yany Prado, Wendy, Carol et Gina, trois femmes hantées par le passé, s’enfuient d’un bordel après un malheureux coup du sort et risquent leur vie pour échapper à un proxénète et ses serviteurs.

Alors que dans la deuxième saison, désespérées pour leur liberté, mais tentées par la vengeance, Coral, Wendy et Gina continuent d’affronter leurs poursuivants, qui à leur tour commencent à s’attaquer. Il y aura donc un troisième volet de « Ciel rouge« ?

« SKY ROJO » AURA-T-IL LA SAISON 3 ?

Bien que la deuxième saison ait été renouvelée avant même la première de la première, Netflix n’a pas encore confirmé un nouveau lot d’épisodes de la production qui a un format innovant de série dramatique qui combine plusieurs genres, et ses créateurs l’appellent « Pâte latine ».

Apparemment dans le dernier chapitre, où la lutte acharnée pour l’argent, la justice et la vengeance se poursuit au prix fort pour tous, alors que les alliés changent de camp et que le nombre de victimes augmente, Carol, Gina et Wendy ne savent toujours pas se libérer de leurs poursuivants.

Bien que la fin de ‘Toxic People’ (2×08) laisse la porte ouverte à un retour potentiel, il pourrait également fonctionner comme l’aboutissement définitif de la série.

Cela veut dire que tout dépendra de ceux des réalisateurs du géant du streaming, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ceux-ci peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une série.

Auparavant, Alex Pina et Esther Martínez Lobato que le deuxième volet de “Ciel rouge« Elle aurait, comme la première, une fin ouverte et qu’une troisième saison dépendra du soutien du public : « Bien sûr les personnages vont loin et c’est au final ce qui marque si vous avez une autre saison ou pas. . C’est la conception du personnage. L’histoire à la fin est la moindre des choses », a déclaré Pina à Sensacine.

« Nous n’avons jamais écrit la série, mais nous écrivons au fur et à mesure que nous tournons pour voir en post-production où vont les personnages. Le personnage de Coral est très difficile, car c’est un personnage qui est un junkie mais en même temps c’est presque le bon sens ou le rationalisme de ce groupe de trois. Cependant, c’est une personne qui se défonce constamment dans la série. Vous peaufinez tout cela, vous regardez les performances … Soudain, nous avons réalisé la séquence émotionnelle brutale de Lali Esposito. Alors vous voyez des choses et vous les incorporez toujours », a-t-il ajouté.

Coral, Gina et Wendy devront-ils à nouveau affronter leurs poursuivants ? (Photo : Netflix)

QUAND SORTIE LA SAISON 3 DE « SKY ROJO » ?

Oui Netflix renouveler « Ciel rouge« Pour une troisième saison, les nouveaux épisodes seront très probablement diffusés sur la plateforme de streaming au début de 2022.