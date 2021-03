« Sky Rojo », aura-t-il la saison 2 sur Netflix?

« Ciel rouge« Est une série Netflix espagnole créée par Álex Pina ( » La casa de papel « , » White Lines « ) et Esther Martínez Lobato ( » El embarcadero « , » Vis a vis « ), et avec Lali Espósito, Verónica Sánchez et Yany Prado .

La fiction suit Carol, Gina et Wendy, trois femmes hantées par le passé, qui, après un malheureux coup du sort, fuient un bordel et risquent leur vie pour échapper à un proxénète et à ses acolytes.

Les huit épisodes de la première saison de « Ciel rouge« Première en Netflix seulement le vendredi 19 mars 2021, mais les utilisateurs du service demandent déjà une deuxième livraison.

Bande-annonce de « Red Sky »

« SKY ROJO » AURA-T-IL LA SAISON 2?

La reponse courte est oui. Avant la première du premier lot d’épisodes, Alex Pina Oui Esther Lobato Martinez a confirmé que l’histoire de Carol, Gina et Wendy se poursuivra dans une deuxième saison.

« En ce moment, nous avons écrit et tourné deux saisons avec une fin ouverte », a déclaré Pina à Sensacine. Concernant un troisième opus, il précise que cela dépendra du soutien du public: «Bien sûr les personnages donnent beaucoup et c’est au final ce qui marque si vous avez une autre saison ou pas. C’est la conception du personnage. L’histoire à la fin est la moindre des choses ».

«Nous n’avons jamais écrit la série, mais nous écrivons pendant que nous tournons pour voir en post-production où vont les personnages. Le personnage de Coral est très difficile, car c’est un personnage qui est un drogué mais en même temps c’est presque le bon sens ou le rationalisme de ce groupe de trois. Cependant, c’est une personne qui se défonce constamment dans la série. Vous peaufinez tout cela, vous regardez les performances … Soudain, nous avons réalisé la séquence émotionnelle brutale de Lali Esposito. Vous voyez donc les choses et vous les incorporez toujours », a-t-il ajouté.

Le tournage des premiers chapitres de « Ciel rouge”A commencé en novembre 2019 à Madrid, puis a déménagé à Arico, Tenerife et plus tard Castilla-La Mancha. En raison de Covid-19, la production a été retardée et a repris en octobre 2020.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle de Netflix et la publication de plus de détails sur la deuxième saison.

Qu’arrivera-t-il aux protagonistes de « Red Sky » dans la deuxième saison? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «SKY ROJO» SERA-T-ELLE LANCÉE?

La deuxième saison de « Ciel rouge« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais il est fort probable que les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming au début de 2022.