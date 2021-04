Sky Rojo a été censuré par Netflix

Avant la première de Qui a tué Sara, la série qui a fait sensation sur Netflix était, sans aucun doute, Ciel rouge. Créée par Álex Pina, cette fiction suit la vie de Wendy, Coral et Gina, qui parviennent à s’échapper du bordel où elles ont été kidnappées.

Bien avant que cette fiction ne rejoigne le géant du streaming, elle a généré de grandes attentes non seulement pour l’intrigue, mais aussi pour la qualité des acteurs. En plus du fait qu’il s’agissait d’une nouvelle création du directeur de Le braquage d’argent, Le casting était composé de personnalités telles que Lali Espósito, Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez et plus encore.







Mais, une fois libéré, Ciel rouge a généré ce que l’on appelle « sentiments partagés». L’histoire de trois prostituées en fuite a été jugée irrespectueuse pour la teinte amusante qui lui a été donnée en évoquant les différents problèmes subis par les femmes victimes de la traite et, à son tour, le fait de ne pas avoir abordé ce sujet au sérieux a mis la série au sérieux. le centre de toutes les critiques.

Et, comme si cela ne suffisait pas, Ciel rouge à nouveau reçu des plaintes pour une phrase malheureuse a déclaré le rôle de Lali Esposito, Wendy, dans le dernier chapitre. « Ils devraient me donner le prix du romantisme ou du mongolisme», On entend l’actrice dire se référant aux choses qui ont mal tourné tout au long de son personnage de fiction.

À tel point que, à la suite de cette phrase malheureuse, de nombreuses organisations et des proches de personnes atteintes du syndrome de Down ont interrogé Netflix au motif qu’il s’agissait d’un acte de discrimination. C’est pourquoi la plateforme de streaming a pris la décision de changer cette dernière phrase en « Ils devraient me donner le prix Nobel de romantisme ou de boludisme». Une expression très argentine, comme l’actrice.