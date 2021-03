« Sky Rojo 2 »: quand la saison 2 sortira-t-elle sur Netflix

La deuxième saison de « Ciel rouge»A été confirmé avant la première des huit premiers épisodes de la série espagnole Netflix avec Lali Espósito, Verónica Sánchez et Yany Prado. Les créateurs Álex Pina et Esther Lobato Martínez ont parlé du nouvel opus dans une interview avec Sensacine.

« En ce moment, nous avons écrit et tourné deux saisons avec une fin ouverte », a déclaré le créateur derrière des productions telles que « La casa de papel » et « White Lines ». Concernant un troisième opus, il précise que cela dépendra du soutien du public: «Bien sûr les personnages donnent beaucoup et c’est au final ce qui marque si vous avez une autre saison ou pas. C’est la conception du personnage. L’histoire à la fin est la moindre des choses ».

«Nous n’avons jamais écrit la série, mais nous écrivons pendant que nous tournons pour voir en post-production où vont les personnages. Le personnage de Coral est très difficile, car c’est un personnage qui est un drogué mais en même temps c’est presque le bon sens ou le rationalisme de ce groupe de trois. Cependant, c’est une personne qui se défonce constamment dans la série. Vous peaufinez tout cela, vous regardez les performances … Soudain, nous avons réalisé la séquence émotionnelle brutale de Lali Esposito. Vous voyez donc les choses et vous les intégrez toujours », a-t-il ajouté.

Combien d’épisodes aura la deuxième saison de « Sky Rojo »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «SKY ROJO» SERA-T-ELLE LANCÉE?

La deuxième saison de « Ciel rouge« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais il est fort probable que les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming à la fin de 2021 ou au début de 2022.

Covid-19 a également retardé la production de la série espagnole, qui devait durer environ quatre mois, mais la crise sanitaire mondiale les a obligés à faire une pause et à reprendre le tournage en octobre 2020.

Cependant, étant donné que les nouveaux épisodes ont déjà été tournés depuis novembre 2019 à Madrid puis à Arico, Tenerife et plus tard Castilla-La Mancha, le nouvel opus n’aurait pas ce problème et pourrait être disponible sur le service de streaming en septembre ou octobre de. cette année.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle de Netflix. Il faut également prendre en compte que la pandémie de coronavirus a modifié le calendrier de la première, donc la deuxième saison de « Ciel rouge«Cela pourrait prendre un peu plus de temps.

Le plan de Wendy, Coral et Gina ne s’est pas déroulé comme prévu (Photo: Sky Rojo / Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 2 DE «SKY ROJO»?

À la fin de la première saison de « Ciel rouge», Gina, Coral et Wendy ont conçu un plan pour voler l’argent du Club Las Novias. Avec l’aide d’une excavatrice, ils ont fait un trou dans le sol et ont attrapé Moisés, cependant, après lui avoir jeté de la terre, Wendy a découvert qu’il avait une blessure par balle.

D’un autre côté, Romeo a fait une overdose en combattant Coral, mais après l’avoir aidé, le propriétaire du club s’est soudainement réveillé et a commencé à étrangler Coral. Cela lui fera-t-il mal? Il était prêt à lui pardonner jusqu’à ce qu’il découvre qu’elle avait une liaison avec Moïse.

Il ne fait aucun doute que le plan des filles a échoué, alors il leur suffit de s’échapper et de réessayer? Wendy peut-elle survivre? Qui lui a tiré dessus? Gina pourra-t-elle échapper à ses poursuivants et libérer son bébé?