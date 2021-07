« Sky Rojo 2 »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 3

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après avoir rempli sa part du plan, dans la deuxième saison de « Ciel rouge», Les protagonistes de la série espagnole Netflix devaient se rencontrer, mais aucun d’entre eux n’a réussi à atteindre un point de rencontre. Gina et Wendy, blessée par balle, sont interceptées par Christian, qui cherche désespérément son frère Moisés qui est retrouvé enterré dans sa voiture.

Pendant ce temps, Coral vole l’argent du Club Las Novias et récupère les passeports des filles, mais avant de partir elle prend de la drogue, ce qui ne lui permet pas de penser clairement et donne à Roméo le temps de récupérer et de la rattraper.

Christian libère Moisés et ensemble ils poursuivent Gina et Wendy, qui parviennent à attraper le plus jeune des frères et à négocier avec lui la libération de Coral. Bien qu’ils parviennent à s’échapper, il ne faut pas longtemps à leurs poursuivants pour les capturer et les mettre dans un piège mortel.

Coral, Wendy et Gina ne veulent pas repartir les mains vides (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 2 « SKY ROJO » ?

Quand tout semblait demandé pour les protagonistes de « Ciel rouge« Moisés regrette d’avoir laissé Coral mourir et revient les chercher. Bien que le sauveur inattendu lui ait dit de disparaître, les trois femmes décident d’essayer de voler une fois de plus l’argent pour commencer une nouvelle vie, mais pas à partir de zéro.

Cependant, ce n’est pas la seule chose qui ne va pas bien pour Moïse. Son rêve de quitter le club se termine par l’enlèvement de sa mère et le passage à tabac de son frère sur ordre de Roméo. Cela fait également mal à Coral, Gina et Wendy, car elles devront s’affronter pour obtenir le butin.

Après un incident violent à l’hôtel, les filles et Fermín ont mis leur plan à exécution. Pendant ce temps, Moisés et Christian tentent de mener leur propre casse pour reconquérir leur mère et gagner leur liberté tant attendue.

Les deux parties se font face et bien que les filles gardent l’argent, Fermín est obligé de tirer sur Christian et ils doivent kidnapper Moisés. Grâce au tatouage de Wendy, Christian découvre que Coral, Gina et Wendy étaient en vie et, pire encore, ils lui ont volé son argent.

Une fois de plus, la drogue joue contre Coral et elle perd un œil au milieu de la fuite de Moisés. Avant de s’échapper sur le ferry, Coral et Moisés se tirent dessus plusieurs fois à travers des vitres blindées, et cela semble-t-il être la fin de leur relation toxique ?

La deuxième saison de « Ciel rougeCela se termine avec Roméo laissant Christian mourir après lui avoir montré le corps de sa mère. Cependant, pour Moisés les seuls responsables sont les trois fugitifs, il entend donc se venger.

Christian est mort à cause de Roméo, qui ne l’a pas aidé à temps (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « SKY ROJO 2 » POUR LA SAISON 3 ?

Même si Netflix Il n’a pas encore renouvelé la série espagnole pour une troisième saison, apparemment dans le dernier chapitre, Carol, Gina et Wendy ne se sont toujours pas débarrassés de leurs poursuivants. Bien que la fin de ‘Toxic People’ (2×08) laisse la porte ouverte à un retour potentiel, il pourrait également fonctionner comme l’aboutissement définitif de la série.

Cela veut dire que tout dépendra de ceux des réalisateurs du géant du streaming, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ceux-ci peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une série.

Auparavant, Alex Pina et Esther Martínez Lobato que le deuxième volet de « Sky Rojo » aurait, comme le premier, une fin ouverte et qu’une troisième saison dépendra du soutien du public : « Bien sûr que les personnages vont un long chemin et c’est au final ce qui marque si vous avez une autre saison ou pas. C’est la conception du personnage. L’histoire à la fin est la moindre des choses », a déclaré Pina à Sensacine.