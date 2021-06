Sky Rojo 2 a déjà une bande-annonce et ne nous laisse pas de répit : lors de sa première sur Netflix

Ciel rouge créé au début de cette année étant le grand pari de Netflix. Avec une proposition d’action et un grand impact visuel, les fans, bien sûr, ont voulu en voir plus. Et pour agrémenter votre journée la plateforme de streaming vient de sortir le trailer du saison 2. C’est un pari beaucoup plus intense et qui verra le retour de Lali Espósito et Miguel Ángel Silvestre comme protagonistes. Ici, on vous dit absolument tout sur ce nouvel opus.

Saison 2 de Ciel rouge possède 8 nouveaux épisodes d’environ 25 minutes. La série commencera par Corail, Wendy et Gina plus solidaire que jamais. Les rôles changeront et maintenant les chasseurs deviendront des proies. Est-ce, comment pourrait-il en être autrement, les filles cherchent à tout prix à se venger de ceux qui les ont déjà fait souffrir dans le passé. Pendant ce temps, Roméo, Moisés et Christian continuent d’essayer de les rattraper, mais contrairement à eux, ils commencent à avoir des différences et leur loyauté commence à en pâtir.

Comme vous pouvez le voir dans l’aperçu de près de deux minutes, la série devient plus pulpeuse que jamais, beaucoup plus profonde et plus violente que le volet précédent, qui comptait également huit épisodes. Seulement cette fois ce ne sera plus du regard des trois jeunes femmes et de leur soif de vengeance.

Créé par Alex Pina, le scénariste de Le vol d’argent, Ciel rouge le suivant 23 juillet sur la plateforme de streaming. De même, il comportera non seulement les performances de Silvestre et Espósito, ils reviendront au casting principal Verónica Sánchez, Asier Etxeandia, Enric Auquer et Yany Prado.

De cette manière, Ciel rouge Il devient la première la plus attendue par les utilisateurs de Netflix pour juillet prochain, comme c’était déjà le cas. Elite et qui a tué Sara, ce juin. Allez-vous voir la saison 2 de la série ?