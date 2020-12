Sky élargit sa gamme d’applications pour inclure un autre service de streaming

Sky rend encore plus pratique pour ses utilisateurs de profiter de l’expérience de streaming complète en un seul endroit. L’application Netflix est intégrée depuis longtemps et l’accès est maintenant élargi pour inclure Amazon Prime Video.

Cela signifie que d’une simple pression sur un bouton, les clients peuvent désormais passer de la série Sky à la série Amazon et n’ont plus à passer par le menu de la smart TV, la console ou un autre appareil.

Double plaisir de film et de série

« Cette année, les clients de Sky Q recevront un cadeau de Noël anticipé sur leurs appareils sous la forme d’Amazon Prime Video. Quiconque a besoin d’un nouveau flux de série après » The Undoing « sur Sky Atlantic peut désormais passer directement à » The Boys « sur Prime Video sans Sky. être obligé de partir », a déclaré Stephen van Rooyen, directeur de UK & Europe Sky dans un communiqué de presse.

À l’inverse, la coopération entre Amazon et Sky signifie également que les utilisateurs d’appareils Amazon Fire TV ont un accès plus facile au contenu Sky – par exemple via l’application Sky Ticket. Cependant, ce ne sera jusqu’à présent que dans la première moitié de 2021.

Lien simple – une fois en ligne

Les clients de Sky qui ont déjà un abonnement Prime et veulent commencer directement, n’auraient rien d’autre à faire que de dire la commande vocale « Démarrer Prime Video » via la télécommande, puis de lier le compte Amazon. Les utilisateurs peuvent également trouver Amazon Prime Video dans la section des applications.

Cette fonctionnalité sera probablement activée dans le courant de la journée, au moment de la rédaction de l’article (10h00), un lien n’était pas encore possible.