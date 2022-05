Sky Cinema dévoile la première bande-annonce de The Amazing Maurice

Les fans de Terry Pratchett voudront garder les yeux ouverts. Sky Cinema a dévoilé la première bande-annonce de leur prochaine aventure animée, L’incroyable Maurice. La bande-annonce et le synopsis sont visibles ci-dessous.

Dans The Amazing Maurice, a Sky Original, Maurice est un chat roux de la rue qui propose une arnaque lucrative en se liant d’amitié avec un groupe de rats parlants autodidactes. Lorsque Maurice et les rongeurs atteignent la ville sinistrée de Bad Blintz, ils rencontrent un rat de bibliothèque appelé Malicia et leur petit con tombe bientôt à l’eau.

L’incroyable Maurice est basé sur le livre L’incroyable Maurice et ses rongeurs éduqués par Sir Terry Pratchett. Le roman fait partie de la célèbre série Discworld de l’auteur, dont il s’agit de l’entrée #28. Le livre s’adresse à un public plus jeune que la plupart des autres romans de Discworld, ce qui en fait un matériau de choix pour s’adapter à un film d’animation. Cela étant dit, la bande-annonce semble éviter tout indice du film se déroulant sur le disque emblématique ainsi qu’un certain camée qui est connu pour apparaître à plusieurs reprises dans les livres.

L’incroyable Maurice est réalisé par Toby Genkel (Le voyage d’une cigogne, Thor : la légende du marteau magique). Hugues Laurie (Avenue 5, Maison) met en vedette le titulaire Amazing Maurice, le chat intrigant qui se retrouve à la tête d’un clan de rats intelligents. Himesh Patel rejoint Laurie (Station onze, Avenue 5) en tant que Keith, un garçon humain qui est encordé avec Maurice pour jouer ses arnaques. Emilia Clarke (Le Trône de Fer) est crédité comme Malicia, la fanatique de l’histoire et passionnée de mystère qui se joint au groupe pour comprendre ce qui se passe avec le problème des rats dans la ville. Rejoindre le trio comme les rats sont Gemma Arterton (L’homme des rois) comme Peaches, Joe Sugg (Joe Thatcher) comme Sardines, Ariyon Bakare (Ses matières sombres) comme Darktan, et Julie Atherton (Médecins) comme Nourrissant.

L’incroyable Maurice est une énième entrée dans les adaptations de l’œuvre de Terry Pratchett. L’auteur est surtout connu pour sa série Discworld qui s’étend sur 41 romans, à commencer par La couleur de la magie en 1983 et se terminant par La couronne du berger en 2015. De nombreux livres ont été adaptés à la scène, à la télévision, aux bandes dessinées, aux drames audio et même aux jeux vidéo. Sans surprise, ce ne sera pas la première fois qu’un des romans du Disque-monde sera adapté en animation. Dans les années 1990, Cosgrove Hall a adapté les deux livres Musique soul et Sœurs Wyrd dans leur propre mini-série télévisée d’animation.

Quand il s’agit d’adapter les livres au cinéma, la route a toujours été cahoteuse. Les adaptations cinématographiques précédentes étaient destinées à la télévision plutôt qu’au cinéma. Cela est en partie dû au fait que le monde global des livres est complexe pour les nouveaux arrivants. L’incroyable Maurice est un livre plus sûr à adapter par rapport à la plupart des autres car il s’agit d’une histoire plus simple (écrite avec un public plus jeune à l’esprit par l’auteur lui-même).





Pour cette raison, le film risque de ne pas plaire aux fans de livres plus âgés. Mais en même temps, le film a la possibilité d’attirer de nouveaux fans dans ce monde intemporel. Nous devrons simplement attendre et voir quand le film sortira en décembre de cette année.





