Skull parle du premier prédateur à venir sur Terre, le tournage est presque terminé

Après être resté aussi silencieux que son chasseur titulaire pendant un certain temps, plusieurs nouveaux détails sont maintenant apparus concernant le prochain film du réalisateur Dan Trachtenberg. Prédateur redémarrer, y compris que le film sera une préquelle détaillant la première fois qu’un prédateur visite la Terre. Grâce à une récente conversation entre les producteurs John Davis et John Fox et Collider, nous savons maintenant que Crâne est « une histoire d’origine sur le premier voyage du Predator sur cette planète », et qu’elle aura un ton similaire à celui du lauréat de l’Oscar 2015 Le revenant.

« [Skull] s’apparente plus à Le revenant que n’importe quel film du canon Predator », a révélé Davis. « Vous saurez ce que je veux dire une fois que vous l’aurez vu. » Le revenant était bien considéré pour sa représentation brutale de son environnement naturel impitoyable, quelque chose qui fonctionnerait certainement bien avec un homme-contre-Prédateur bataille en son centre. « Cela remonte à ce qui a fait fonctionner le film original Predator », a-t-il expliqué, comparant la nouvelle sortie au classique bien-aimé des années 1980 avec Arnold Schwarzenegger. « C’est l’ingéniosité d’un être humain qui n’abandonne pas, qui est capable d’observer et d’interpréter, capable de battre une force plus forte, plus puissante et bien armée », a-t-il ajouté.

Il reste à voir dans quelle mesure le film plongera dans les origines du Predator, mais revenir aux racines de la franchise est de loin le meilleur point de départ et devrait contribuer à rassurer les fans qui ont brûlé tant de fois au fil des ans en Prédateur suites et spin-offs.

Crâne se vantera également d’un héros féminin « que je trouve toujours intéressant », a déclaré Davis. Ensemble pour être joué par Légion star Amber Midthunder, le Predator affrontera une femme Comanche qui va à l’encontre des normes et traditions de genre pour devenir une guerrière.

Davis et Fox prévoient clairement d’apporter leur A-game à Crâne, le premier croyant même que le film pourrait rivaliser avec le plaisir d’action de science-fiction des années 1987 Prédateur en disant : « ça va être, je crois, le deuxième meilleur — ou le premier… ou ça peut être égal au premier. N’est-ce pas ? J’ai l’impression que le premier était un film merveilleux et intéressant et je sais quoi J’ai l’impression que nous n’y sommes plus jamais retournés. Nous nous sommes retrouvés dans des endroits différents. Je pense que c’est un complément digne du premier. Ça va être aussi bien. «

Mais, avec Disney ayant maintenant pris le Prédateur règne, va Crâne vraiment être capable de dépeindre le même niveau de violence glorieuse et d’extraction sauvage de la colonne vertébrale que le premier film ? Eh bien, selon Davis, Crâne a été planifié avec une cote R à l’esprit. « Tout dépend de la façon dont vous finissez par le couper, non ? » il a dit. « Il a été conçu comme un film classé R. Il pourrait facilement devenir PG-13. Je suppose que je vais découvrir ce que cela doit être ou ce que c’est quand tout est assemblé. »

Crâne n’a pas encore de date de sortie en place, mais la rumeur veut que le film se dirige directement vers le streaming via Hulu. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Collider.

