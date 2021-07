Skull n’est peut-être pas le titre du film Predator de Disney après tout

Certains fans ne savaient pas trop comment prendre le nom Crâne quand il a été rapporté comme titre du prochain Prédateur film, mais le réalisateur Dan Trachtenberg a apparemment mis fin à ces rumeurs avec une publication amusante sur Instagram. À ce stade, on sait très peu de choses sur le film à venir, mais on savait qu’il filmait le projet sous le titre provisoire de Crânes. Tout récemment, il a été rapporté que le titre officiel du film est Crâne.

Sur Instagram, Dan Trachtenberg a posté une nouvelle photo suite à la récente actualité du titre. Il montre une image d’une ardoise de quand il a travaillé sur 10, voie Cloverfield, à l’époque où il tournait ce projet en secret sous le titre provisoire de Valence. Vous pouvez jeter un oeil à la photo ci-dessous.

Dans la légende, Trachtenberg écrit : « En regardant cette vieille photo de notre ardoise de quand nous avons tourné 10, voie Cloverfield et en pensant à la façon dont parfois ils rapportent le titre d’un film, mais ce n’est en fait que le nom de code sous lequel il tourne… »

Ce que Trachtenberg semble dire ici, c’est que Crâne est juste le « nom de code » pour Prédateur 5, ce qui signifie que le vrai titre n’a pas encore été révélé. Ce qui est étrange, c’est que la nouvelle provient d’une interview de Collider avec les producteurs John David et John Fox. Il peut également sembler étrange que le Crâne le titre était si similaire au titre provisoire rapporté de Crânes. Compte tenu de cette mise à jour de Trachtenberg, ce qui aurait pu se produire était un problème de communication avec les producteurs faisant référence au projet par son titre de travail, le «S» se perdant quelque part en cours de route.

Mis à part les questions sur le titre, Davis a également taquiné dans l’interview de Collider que le film serait aussi bon que l’original Prédateur avec Arnold Schwarzenegger, sinon mieux. Cette fois, le film se concentrera sur un héros féminin avec Davis disant que l’histoire « revient à ce qui a fait l’original Prédateur travail au cinéma. C’est l’ingéniosité d’un être humain qui n’abandonne pas, qui est capable d’observer et d’interpréter, capable de battre une force plus forte, plus puissante et bien armée. »

Il a ajouté: « Ce sera, je crois, le deuxième meilleur – ou le premier … ou ce sera peut-être égal au premier. N’est-ce pas? J’ai l’impression que le premier était un film merveilleux et intéressant et je sais ce qui a fonctionné. J’ai l’impression que nous n’y sommes plus jamais retournés. Nous nous sommes retrouvés dans des endroits différents. Je pense que c’est un complément digne du premier. Ça va être aussi bien. «

Le scénario de Crâne, alias Crânes, alias Prédateur 5 a été écrit par Patrick Aison. Pas grand-chose d’autre n’a été officiellement annoncé sur le projet, y compris les détails de la distribution, mais il a été rapporté qu’Amber Midthunder joue un rôle principal. Trachtenberg avait espéré garder son Prédateur film un secret plus longtemps, c’est pourquoi il y a eu tant de secret autour du projet, y compris cette confusion continue sur son titre officiel.

En tout cas, le prochain Prédateur devrait arriver en 2022. Cette nouvelle nous vient de Dan Trachtenberg sur Instagram.

