Skull Island : Netflix révèle la première image de la série animée de monstres

« Skull Island » était déjà officiellement annoncé, mais à part quelques données clés approximatives et la prémisse de l’histoire, nous ne savions presque rien de la nouvelle série animée. Mais montre maintenant Netflix la première photo et qui semble très prometteuse. Au moins, les proportions semblent être ici et nous sommes prudemment optimistes.

Skull Island : King Kong, Godzilla and Co ont leur propre série animée

C’est de cela qu’il s’agit : La dite vers de monstre de Legendary comprend les films les plus récents « King Kong » et « Godzilla » connus pour être dans Godzilla contre Kong a culminé. Mais ce n’est pas tout, bien au contraire. Une série animée complète basée sur le nom sortira probablement sur Netflix plus tard cette année Île du Crâne entend.

Qui serait annoncé en janvier dernier. Mais à part quelques informations de base, rien d’autre n’a été révélé et le projet est resté étrangement silencieux depuis lors – jusqu’à maintenant. Maintenant il y a enfin une première photo de Skull Island Et bien sûr, nous ne voulons pas vous cacher cela. C’est comme ça qu’il le voit Première impression de la nouvelle série Netflix dehors:

Cela peut être vu: Une empreinte géante, ou plutôt une Empreinte de patte dans le sable. Au milieu de l’immense piste se trouvent deux personnes apparemment minuscules. L’empreinte tombe dans Comparé aux deux personnes gigantesques et devrait être attribué à un certain singe géant. La mer peut être vue au bord, donc c’est probablement de cela qu’il s’agit ici Plage de l’île du crâne lui-même à faire sur le connu King Kong règne.

Et l’histoire ? Il y a au moins une petite information sur l’histoire : nous vivons l’histoire d’un Naufrage et un équipage échoué sur une île inexplorée infestée de monstres. La série animée vient de Powerhouse Animation. Ils ont également transformé avec beaucoup de succès la série de jeux vidéo « Castlevania » en une série Netflix. En conséquence, il y a probablement quelque chose de très cool (et de grand) qui nous attend.