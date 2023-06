Skull Island : comment la série animée Netflix s’intègre-t-elle dans la chronologie de MonsterVerse ?

Attention, les spoilers suivent : Avec la série animée Netflix Île du Crâne l’univers Kaiju qui a commencé avec « Godzilla » est élargi avec son premier spin-off. Ci-dessous, nous vous expliquons comment le spectacle dans le Chronologie de MonsterVerse inserts

La classification précise est (encore) difficile

Dans la série d’aventures, nous apprenons un nouveau groupe de personnages sais qu’en haute mer sur une fille nommée annie rencontrer. Peu de temps après, cependant, leur navire est attaqué par un énorme créature inconnue attaqué et coulé. Avec leurs dernières forces, certains d’entre eux peuvent se sauver sur une île.

Il s’agit bien sûr de Île du Crâne et comme nos deux personnages principaux Charlie et Mike découvrirez rapidement que c’est tout sauf un lieu invitant. Au début, l’île ressemble au paradis, mais l’impression est trompeuse, car des monstres dangereux règnent ici aussi Kong.

Au cours d’un total de huit épisodes, les deux garçons tentent de s’échapper de l’île. Cependant, il s’avère plus tard qu’elle et Annie pas les seules personnes sont sur l’île du Crâne. Mais comment la série animée exclusive à Netflix s’inscrit-elle dans la chronologie des films précédents ?

Dans l’ensemble, le MonsterVerse de Legendary Pictures et Warner Bros. Pictures comprend actuellement quatre films et le dessin animé. Sans le dernier fork, la chronologie ressemble à ceci :

Kong: l’île du Crâne

godzilla

Godzilla II : Roi des monstres

Godzilla contre Kong

Kong : Skull Island est le premier film de la chronologie de MonsterVerse © Legendary Pictures/Warner Bros. Pictures

Alors que le premier film « Kong » de la liste à l’époque de la guerre du Vietnam (1955-1975) joue, les aventures autour de Godzilla se déroulent dans notre présent/futur proche en commençant par le premier film en 2014. La série Skull Island est maintenant chronométrée entre Kong et Godzilla.

En quelle année exactement l’histoire de l’émission Netflix commence, on ne peut pas (encore) dire. Kong : Skull Island jouait principalement en 1973. Dans une conversation entre Mike, son père et un ancien combattant, ils découvrent l’île et que 20 ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre être.

Il serait donc concevable que « Skull Island » au début des années 1990 joue, environ un an 1993soit environ 20 ans après la fin de la mission que l’on voit dans le film.

Annie est l’un des personnages principaux de « Skull Island » © Legendary Pictures/Warner Bros. Pictures, Netflix

La chronologie actuelle de MonsterVerse (films et séries) ressemble à ceci :

Kong: l’île du crâne (1973)

Île du crâne (années 1990)

Godzilla (2014)

Godzilla II : Roi des monstres (2019)

Godzilla contre Kong (2024)

La série animée « Skull Island » a été créée par Brian Duffield (« L’amour et les monstres ») écrit. Le projet de coentreprise a été produit par Télévision légendaireNetflix Animation, Powerhouse Animation Studios et Tractor Pants Productions.

centrale électrique (« Castlevania », « Masters of the Universe: Revelations ») étaient principalement responsables des animations.

Avec Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire et Monarque : l’héritage des monstres Pendant ce temps, deux autres ramifications du MonsterVerse sont en préparation. L’ancien devient un nouveau film (lancement US : 15 mars 2024), alors que ce dernier est un Série Apple TV+ actes.

« L’île aux crânes » est depuis le 22 juin 2023 Disponible exclusivement sur Netflix.