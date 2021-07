Skull & Bones a dépassé le stade alpha après huit ans d’eaux agitées

Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe avec Skull & Bones, le rapport récemment publié par Kotaku sur le jeu est assez révélateur. Ubisoft a annoncé le jeu à l’E3 2017, promettant un jeu d’action pirate captivant avec une technologie héritée d’Assassin’s Creed IV: Black Flag. Depuis lors, le jeu a été retardé à plusieurs reprises et, selon ce nouveau rapport, a redémarré plus d’une fois alors que les développeurs ont du mal à définir précisément ce qu’est le jeu.

Le rapport cite des citations de plusieurs sources anonymes d’Ubisoft, et tout cela raconte un récit assez accablant de l’enfer du développement. Le projet a commencé initialement en 2013 en tant qu’extension multijoueur pour Black Flag et, suite à la croissance de sa portée et à toutes sortes de problèmes, il est encore loin d’être terminé huit ans plus tard.

Avance rapide jusqu’à maintenant, la déclaration d’Ubisoft sur le statut du jeu affirme qu’il vient de passer la phase Alpha : « L’équipe Skull & Bones est fière du travail qu’elle a accompli sur le projet depuis sa dernière mise à jour avec la production dépassant juste Alpha », un dit le porte-parole. L’éditeur ajoute qu’il est » ravi de partager plus de détails lorsque le moment sera venu « , ce qui, espérons-le, n’est pas trop éloigné.

Le rapport est très intéressant si vous êtes dans le travail qui se passe dans les coulisses. Il raconte des changements de direction, de nombreux changements de conception et de direction qui entraîneraient des mois de travail à l’abandon, et des différences entre le fonctionnement des studios causant d’autres problèmes.

Avec la nouvelle que le jeu a dépassé Alpha, il y a encore un peu d’espoir que nous verrons finalement Skull & Bones. Il a enfin fait des progrès – les doigts croisés, le jeu peut refaire surface à l’avenir avec une vision claire. Êtes-vous toujours fan de Skull & Bones ? Que pensez-vous de tous les détails mis en évidence dans le rapport ? Marchez sur la planche dans la section commentaires ci-dessous.