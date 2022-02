Skull and Bones : sortie 2023 après une décennie de développement ?

C’est maintenant 9 années vas-y toi-même Ubisoft au projet Crâne et os osé. Le premier grand annonce est venu le E3 2017 avec une bande-annonce cinématographique. L’année suivante, à l’E3, c’était même déjà gameplay montré – lequel ressemblance frappante avec Assassin’s Creed 4 Le Drapeau Noir exposé Jusqu’à la report de la sortie Après cela, le nouveau jeu de pirates est devenu dangereusement silencieux.

Ubisoft prévoit une sortie pour 2023 ?

En septembre 2020, le directeur créatif a pris contact Elisabeth Pellen avec un nouvelle vision du jeu dans une entrée de blog pour parler. Surtout, il a été précisé pourquoi il était fermé retards est venu et avec qui nouveaux principes directeurs l’équipe veut maintenant continuer à se développer.

Ils voient comment cela s’est passé lors d’une conférence téléphonique avec Gamesindustry résultats trimestriels pour Ubisoft pas très bien la fin. Après avoir fait face à des chiffres de vente en baisse, l’équipe de développement française d’Ubisoft regarde maintenant beaucoup optimisme pour l’exercice à venir.

la Frédérick Duguet, directeur financier d’Ubisoft met tout espoir en eux nouvelles versionsy compris les suites de avatar et Mario + Lapins Crétins. Et – vous n’auriez pas cru cela possible – le titre « Skull and Bones » a également été mentionné dans ce contexte.

« Il a reconnu que le jeu pirate multijoueur était en développement depuis longtemps, mais a ajouté que la société était très satisfaite de la direction artistique et des progrès du jeu jusqu’à présent. »

©Ubisoft

A quoi ça sert Libération des moyens de jeu est venu avec la conversation ne pas en dehors. Cependant, Ubisoft semble déterminé d’être l’enfant à problèmes longtemps materné dans le monde un jour. Le jeu est fermement dans la planification pour 2023 – pourrait 2023 Sera-ce donc l’année où nous pourrons enfin tenir entre nos mains le résultat de près d’une décennie de développement ?

Voici ce que nous savons de Skull and Bones

Beaucoup de choses ont été promises au fil des ans : dans un monde partagé pour tous les joueurs Terrain d’Hauting (Terrains de chasse) faut-il seule ou avec un équipage de pirates naviguer sur les mers. il y a Batailles navales en ligne et Mode JcJ, dans lequel les équipes peuvent s’affronter. ça doit être diversifié options de personnalisation aux avatars et à de nombreuses parties du vaisseau pour pouvoir jouer à Skull and Bones individuellement.

En tout cas, c’est celui-là État de 2018. On ne peut qu’espérer qu’Ubisoft nous montrera des mises à jour sur le gameplay et d’autres contenus de Skull and Bones à l’E3 ou à la Gamescom cette année. Il était vraiment temps, car le jeu existe depuis quelques années 120 millions de dollars brûlé.

La somme et l’annonce à grande échelle du jeu augmentent le pression de publication probablement énorme – d’autant plus que vous voulez croire que le jeu se développe au-delà de son « modèle » et dans un propres aventures fantastiques de pirates volonté. Les promesses semblent bonnes, maintenant c’est à Ubisoft de les tenir.