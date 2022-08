Skull and Bones n’a pas de focus sur l’histoire et vous encourage à inventer vos propres contes

Récemment, Ryan Barnard, le directeur du jeu, a discuté des bases du très attendu Skull & Bones, affirmant qu’il avait l’intention de « les joueurs construisent leurs propres scénarios et soient autorisés à sélectionner le type de pirate qu’ils souhaitent être ». De plus, Barnard est entré dans les détails des expériences onshore et offshore que les joueurs auront.

Interrogé sur le gameplay de Skull & Bones, Barnard a souligné que «la majorité du gameplay se déroule sur terre, où vous pouvez fabriquer, équiper, interagir avec les autres, gérer un entrepôt et personnaliser votre navire et votre capitaine.

Le combat est probablement la seule activité qui ne se déroule pas sur terre. Skull & Bones est toujours, selon Barnard, « essentiellement un jeu naval ».

En poursuivant, le développeur a décrit les événements dynamiques comme « essentiellement une variété de choses qui peuvent se produire dans le jeu, comme des possibilités pour les joueurs de s’engager tout en voyageant vers leurs objectifs principaux ».

Un marchand qui a peur et qui a besoin de protection, par exemple, ou un conflit où l’une des factions attaque une ville, auquel cas vous pouvez soit combattre la colonie, soit la rejoindre en tant que joueur, sont deux exemples donnés par Barnard.

En réponse à la question de savoir en quoi Skull & Bones sera distinct de jeux comme Sea of ​​Thieves, Barnard a déclaré : « Lorsque j’ai rejoint le projet pour la première fois, j’ai été agréablement ravi par l’inclusion de nombreux composants de jeux nautiques et de jeux de rôle, la ténacité , endurance et savoir-faire. Nous nous sommes concentrés sur l’amélioration de cela.

Le jeu sera actuellement lancé sur PS5, Xbox X|S et PC le 8 novembre 2022. Aucun contenu payant ne sera publié après le lancement du jeu.

Selon Barnard, « Notre stratégie d’expansion continue reposera sur une communication ouverte avec notre public pour le jeu en direct. » Bien sûr, nous avons un plan, mais nous sommes également ouverts à le modifier en fonction des préférences de nos joueurs.