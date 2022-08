Skull and Bones : l’accent n’est pas mis sur l’histoire

après ça Crâne et os de Ubisoft enfin un date de sortie obtenu et le premier Bande-annonce de gameplay a été publié, de plus en plus d’informations sur l’aventure des pirates sont révélées.

« Skull and Bones n’est pas un jeu narratif. »

Expliqué dans une interview avec True Achievements Directeur du jeu Ryan Barnard récemment que le Ne vous concentrez pas sur l’histoire mensonges. Au contraire, les joueurs auraient le Liberté d’écrire votre propre histoire, de mener des batailles navales et d’explorer le monde du jeu.

« Skull and Bones n’est pas un jeu narratif. Il y a une histoire de base sur laquelle le monde entier est basé, mais ce n’est pas l’objectif principal. Nous voulons que les joueurs puissent créer leurs propres histoires et jouer le type de pirate qu’ils veulent être.

Pourtant il y aurait définitivement des éléments narratifscomme Barnard poursuit en expliquant:

« Dans le jeu, vous rencontrez des PNJ importants appelés Kingpins, qui ont leurs propres histoires que vous apprenez lorsque vous développez une relation avec eux en concluant des contrats avec eux.

Système de progression au lieu de campagne

Sonne similaire en principe à dans Mer des voleurs? Droit. Bien que l’incitation là-bas, cependant presque exclusivement sur les innovations cosmétiques pour les navires ou les nouveaux armements, il devrait également être inclus dans « Skull and Bones ». système de progression donner.

Il y a pas une campagne d’histoire classique. Le but est de construire votre propre flotte, de vous faire un nom et de devenir le pirate le plus redouté. Utiliser le système de progression appelé infamie nous recevrons des plans pour jusqu’à 12 nouveaux navires, armes et armures lorsque nous terminerons les nôtres Améliorez votre réputation de redoutables pirates.

Skull and Bones : Pas de combat sur terre

La clé de cela devrait batailles navales être dans lequel d’autres navires, colonies et forteresses sont attaqués. En général, ils trouvent Combattez entièrement en haute mer à la place de. Cependant, à en juger par les déclarations de Barnard aussi certains sur terre se produire.

« Il y a aussi beaucoup de gameplay sur terre – ici, vous pouvez fabriquer, vous équiper, socialiser, gérer votre entrepôt et personnaliser votre navire et votre capitaine.

« Skull and Bones » apparaît le 8 novembre 2022 pour Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC et Google Stadia. De plus, il devrait contenu gratuit pendant plusieurs années (Événements, navires, armes). Un plaisir de jeu à long terme pour Solo et multijoueur.