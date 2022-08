Skull and Bones de Dark Horse Books: l’art de la série est dévoilé

Les amateurs de pirates ont désormais encore plus à se tourner vers la fin de l’année en plus de Skull & Bones d’Ubisoft, qui est incontestablement l’un des jeux les plus attendus de 2022.

Après le lancement du jeu, Dark Horse Books publiera un nouveau livre relié intitulé The Art of Skull & Bones.

The Art of Skull of Bones comprend une variété de conceptions de personnages, de biographies de développeurs et d’autres documents en coulisses qui éclairent la création du jeu, tout comme le font tous les livres d’art de jeux vidéo de Dark Horse.

Compte tenu de la durée et de la fréquence à laquelle Skull and Bones a été reporté, cela devrait donner une lecture assez fascinante.

Les nombreux joueurs et navires dynamiques qui composent cette vaste expérience de pirate recevront également une attention particulière dans The Art of Skull and Bones.

Le monde de Skull and Bones a été magistralement conçu par l’équipage, mettant en vedette une variété de lieux, de navires et de personnes « , a déclaré le directeur artistique Kobe Sek dans un communiqué de presse de Dark Horse.

« Nous sommes honorés de pouvoir partager un aperçu des illustrations originales de notre jeu, qui n’ont jamais été vues auparavant. Nous espérons que vous prendrez plaisir à explorer ce lieu insolite influencé par l’océan Indien et à vous perdre dans l’imagination pirate de Skull & Bones !

Au prix de 49,99 €, The Art of Skull and Bones sera disponible le 20 décembre dans les librairies et les points de vente et le 21 décembre dans les magasins de bandes dessinées.

Ubisoft a finalement annoncé une date de lancement du jeu le 8 novembre, suite à de nombreux reports. Visitez cette page pour tout savoir sur Skull and Bones, y compris des informations sur le gameplay.

The Art of God of War Ragnarok , The Art of Horizon: Forbidden West , The Art of Halo Infinite , The Art of Death loop et The Art of He-Man and the Masters of the Universe sont parfois des livres d’art antérieurs de Dark Horse .