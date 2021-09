Skrillex annonce le dernier pack de musique Beat Saber, disponible maintenant

Skrillex et Beat Saber semblent être un match parfait, donc cette dernière collaboration pour le hit PlayStation VR est attendue depuis longtemps. Un nouveau pack de musique a frappé le Boutique PS pour 8,99 € / 10,99 € qui contient bon nombre des morceaux les plus importants et les plus populaires de la star du Dubstep à l’époque où le genre était encore une chose dominante. Il y en a huit au total, dont Bangarang, Scary Monsters et Nice Sprites, et First of the Year (Equinox). Si vous ne recherchez qu’une chanson en particulier, elles peuvent toutes être achetées individuellement pour 1,69 € / 1,99 €.

Le pack de musique Skrillex contient :

Bangarang (feat. Sirah)

Papillons

Ne pars pas

Premier de l’année (équinoxe)

Ragga Bomb (feat. Ragga Twins)

Rock ‘n’ Roll (vous emmènera à la montagne)

Monstres effrayants et gentils lutins

L’antre du diable

Un concert de Skrillex était le deuxième spectacle en direct auquel ce scribe a assisté lors de son concert à l’apogée, c’est donc une belle petite bouffée de nostalgie pour un homme dans la mi-vingtaine. Skrillex fait maintenant équipe avec Justin Bieber pour certains de ses nouveaux morceaux, alors peut-être que nous allons sauter cela. Allez-vous acheter le pack de musique Beat Saber Skrillex ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.