Skoda Scala Edition S avec 190 ch, mais uniquement pour l’Allemagne

L’option la plus judicieuse n’est pas toujours la plus souhaitable. C’est peut-être pour cette raison que Skoda Allemagne a décidé de «pimenter» les options les plus sensées du segment C avec le Skoda Scala édition S. Un modèle reconnu pour ses caractéristiques spatiales et pratiques, mais il n’accélérera guère le pouls de quelqu’un.

Ainsi, il s’est associé à ABT Sportsline, qui est parti d’une Scala Monte Carlo 1.5 TSI de 150 ch avec une boîte manuelle à six vitesses et lui a donné quelques pintes supplémentaires.

Le point culminant est le moteur 1.5 TSI qui voit sa puissance monter à 190 ch et son couple jusqu’à 290 Nm, des incréments de respectivement 40 ch et 40 Nm par rapport au modèle régulier.

Nous ne nous sommes pas tenus aux chevaux supplémentaires. Le châssis a également retenu l’attention des maîtres d’ABT Sportsline, qui l’ont rapproché du sol de 15 mm et ont rendu l’amortissement plus ferme.

La Skoda Scala Edition S se distingue également par son apparence extérieure, recevant de nouvelles roues de 18 pouces d’ABT et un trousse aérodynamique comprenant un nouveau tablier avant, divulgacher et diffuseur arrière. L’intérieur a également reçu des sièges sport recouverts de tissu noir, des pédales en acier inoxydable et certaines applications en fibre de carbone.

Limité et… plus cher

La nouvelle Skoda Scala S Edition est une édition limitée à 500 exemplaires et ne sera disponible que sur le marché allemand, étant officiellement vendue par la marque.

Les prix commencent à 33 790 euros, soit plus de 6200 euros par rapport aux 27 550 euros de la Scala 1.5 TSI Monte Carlo dont il est issu – une bonne affaire?