Skoda Octavia Break (2021). Sera-ce l’une des meilleures propositions du segment?

Il peut même passer inaperçu en raison de son apparence plus discrète, mais le succès de Škoda Octavia Break c’est incontestable. C’est le leader des ventes parmi toutes les fourgonnettes sur le marché européen.

La quatrième génération, lancée en 2020, a apporté avec elle des niveaux croissants de raffinement et de confort et reste le plus grand coffre du segment. Dans la nouvelle génération, 30 litres supplémentaires de capacité sont annoncés, soit un total de 640 litres.

Le saut entre le prédécesseur et la nouvelle Škoda Octavia Break est suffisamment palpable pour se demander: est-ce l’une des meilleures propositions du segment? C’est ce que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous, où Diogo Teixeira nous emmène découvrir l’extérieur et l’intérieur du nouvel Octavia Break, explorer son comportement et son comportement et comprendre où se situe la nouvelle proposition tchèque dans la hiérarchie des segments.

Škoda Octavia Break 2.0 TDI

Nous avons testé l’Octavia Break équipé du 2.0 TDI de 150 ch associé à la boîte DSG à sept rapports, une combinaison, précise Diogo, qui est l’une des meilleures que vous puissiez acheter de la gamme. Non seulement il garantit un bon niveau de performances – moins de neuf secondes jusqu’à 100 km / h – ainsi qu’une consommation modérée, l’unité testée dépensant cinq litres pour 100 km, sans difficultés majeures.

Comme nous l’avons vu dans les autres modèles basés sur le MQB Evo, le saut technologique de la quatrième génération d’Octavia est remarquable, la numérisation prenant de l’importance à l’intérieur. Bien que, parfois, cette numérisation rend difficile l’utilisation de certaines fonctionnalités, comme la climatisation, qui n’est désormais intégrée que dans l’écran tactile du système d’infodivertissement. D’autre part, le cockpit virtuel permet non seulement d’accéder à de nombreuses informations, mais il le fait de manière simple et lisible.

Note positive également pour le reste de l’intérieur, avec un design sobre mais agréable, et un assemblage très solide. Les matériaux sont variés, allant des plus doux et les plus agréables au toucher dans les zones supérieures, aux plastiques les plus durs et les moins agréables dans les zones inférieures de l’habitacle, en passant par plusieurs zones recouvertes de tissu ou de cuir, comme le volant .

La version testée est le Style, le plus haut niveau, assez bien équipé en standard. Cependant, notre unité a également ajouté plusieurs options comme toujours pratique affichage tête haute, un toit panoramique ou le Sport Dynamic Pack. Cette dernière comprend des sièges sport (avec appuie-tête intégrés), qui semblent même s’entrechoquer un peu dans l’environnement sobre qui caractérise cette version.

Combien?

La Škoda Octavia Break 2.0 TDI DSG Style démarre à 36 655 €, les options de notre unité poussant le prix à près de 41 milliers d’euros.