Skoda ENYAQ IV. Le premier SUV électrique marque le début d’une nouvelle ère

Dans l’année qui célèbre son 125e anniversaire, Skoda lance son premier SUV électrique, ENYAQ IV, développé sur la base de la plate-forme MEB du groupe Volkswagen. Pour la marque tchèque, c’est le début d’une nouvelle ère.

En lançant le nouvel ENYAQ IV, Skoda entame une nouvelle phase dans la mise en œuvre de sa stratégie d’électromobilité.

Ce premier SUV électrique est également le premier modèle de série de la marque tchèque à utiliser la plateforme MEB (Modular Electrification Toolkit) du groupe Volkswagen.

La Skoda ENYAQ IV sera proposée en version à traction arrière ou à traction intégrale et en trois capacités de batterie (50 kWh, 60 kWh et 80 kWh). L’autonomie maximale annoncée pour ce SUV électrique est de 510 km en cycle WLTP.

Le moteur électrique est doté de cinq niveaux de puissance (109 kW, 132 kW, 150 kW, 195 kW et 225 kW). La vitesse maximale est limitée à 160 km / h.

Habitabilité élevée

Avec une longueur extérieure de 4,64 mètres, une largeur de 1,87 mètre, une hauteur de 1,61 mètre et un empattement de 2,76 mètres, la Skoda ENYAQ IV présente de courtes projections à l’avant et à l’arrière, et une longue ligne de toit.

Selon la marque, cette solution permettait de fournir un espace intérieur similaire à celui du Kodiak, étant cependant plus court qu’un Octavia.

En option, le nouvel ENYAQ IV peut recevoir la calandre avant éclairée par 130 lumières LED, appelée Crystal Face, qui propose la fonction «Follow Me Home». Cette solution a été initialement présentée dans le prototype Skoda Vision IV et maintenant appliquée au modèle de production.

L’intérieur du premier SUV électrique de Skoda sera proposé dans des sélections de design, qui remplacent les niveaux de finition traditionnels.

Chaque sélection de design permet au client de configurer l’intérieur de son ENVIAQ IV, sur la base de dix ensembles différents de combinaisons de couleurs et de matériaux.

La commercialisation a déjà commencé… en Norvège

La console centrale de l’ENYAQ IV est dominée par un écran 13 pouces, le plus grand de la gamme Skoda.

En outre, il propose également des services de connectivité. D’autre part, la charge de la batterie et la climatisation intérieure peuvent être contrôlées à distance via l’application Skoda Connect.

Pour le chargement de la batterie, Skoda propose plusieurs solutions, dont trois versions de son boîtier mural pour la recharge domestique. D’autre part, l’ENVIAQ IV est également prêt pour une charge ultra-rapide, permettant de récupérer entre 5% à 80% de la capacité de la batterie en 38 minutes.

La Skoda ENYAQ IV a déjà commencé à être commercialisée en Norvège et devrait être introduite sur d’autres marchés. Côté prix, la marque annonce des valeurs à partir de 35 mille euros (selon les pays).

Pendant ce temps, le premier SUV électrique de Skoda sera l’un des véhicules officiels de l’organisation du Tour de France à vélo.

