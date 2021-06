Skoda ajoutera au moins trois véhicules électriques supplémentaires à son portefeuille mondial d’ici 2030

25 juin 2021 16:46:21 IST

Décrivant sa stratégie pour la prochaine décennie, Skoda Auto a annoncé qu’elle lancera trois nouveaux véhicules électriques sur le marché européen d’ici 2030. Contrairement à Audi, Skoda ne deviendra pas une marque entièrement électrique à ce moment-là, mais espère que les véhicules électriques représenteront 50 à 70 pour cent. des ventes dans cette région d’ici 2030. L’entreprise vise à devenir l’un des cinq premiers constructeurs automobiles européens sur cette période. Les trois véhicules électriques prévus seront positionnés sous l’Enyaq iV, bien que les segments exacts dans lesquels ces voitures seront en compétition n’ont pas été révélés.

Le PDG de Skoda Auto, Thomas Schafer, a cependant confirmé que l’Octavia sera finalement proposée sous forme électrique. L’Octavia est actuellement disponible en hybride mais la version BEV, une fois lancée, sera probablement basée sur l’architecture MEB. La marque travaille également sur un petit VE pour le marché européen.

La production de systèmes de batterie MEB sera également lancée à Mladá Boleslav cette année, et d’ici 2030, des composants électriques et des véhicules seront produits dans les trois usines tchèques de Skoda Auto à Mladá Boleslav, Kvasiny et Vrchlabí d’ici 2030. Les émissions de la flotte, critiques en Europe marché, devraient être réduits de 50 % en 2030.

Du point de vue indien, Skoda garde toutes les options ouvertes. Le Kushaq, avec son architecture MQB-A0-IN, n’obtiendra pas de variante EV, mais Skoda évaluera la progression de l’adoption des VE dans le pays avant de prendre une décision finale sur l’introduction de VE grand public dans le pays.

Cependant, l’usine de Chakan de l’entreprise et l’usine de Mladá Boleslav deviendront neutres en carbone d’ici 2030. L’objectif est plutôt de devenir la plus grande marque européenne sur les marchés indien, chinois et russe, conformément à la stratégie du groupe Volkswagen consistant à mettre Skoda aux commandes. de ces marchés.

La marque souhaite augmenter ses ventes mondiales de 1 million d’unités par an à 1,5 million d’années d’ici 2030, portées par la croissance de ces marchés.

