Skins : voici à quoi ressemblent les acteurs principaux 9 ans après le dernier épisode

Le drame pour adolescents a culminé en 2013 et est disponible sur Netflix aujourd’hui. Voyez à quoi ressemblent des personnages comme Dev Patel aujourd’hui !

©IMDBSkins, une série britannique, est disponible sur Netflix.

en janvier 2007, une série créée par Jamie Brittain et Bryan Elsey est venue marquer un avant et un après dans la fiction sur les adolescents. C’était le drame britannique Peauxdiffusé sur E4 et réparti sur sept saisons, se terminant en 2013. De quoi s’agissait-il ? Il portait sur la vie de groupes de jeunes aux prises avec les dernières années d’école. Neuf ans après son dernier épisode, on passe en revue où en sont aujourd’hui les acteurs les plus marquants de la série, disponible sur Netflix.

+ Voici à quoi ressemblent les acteurs de Skins aujourd’hui

-Nicolas Hoult

Dans la première saison de Peauxun acteur a volé tous les yeux : Nicolas Hoult. Il était chargé de se mettre à la place de Tony StoneLe frère aîné d’Effy. Son personnage était l’une des grandes attractions de la série. Et depuis, il a réussi à rester dans l’air du temps : il a participé à des films comme Le choc des titans, X-Men as Beast, Mad Max : Fury Road, Le favori et actuellement la série Le grand Disponible sur StarzPlay.

-Hannah Murray

Il y a des artistes qui, d’un simple regard, conquièrent le cœur des spectateurs. C’est arrivé avec Hannah Murrayqui a donné vie à Cassie. Son histoire difficile avec les troubles de l’alimentation a amené ces fans de Peaux Ils s’identifient rapidement à elle. Tel était le cas, qu’elle a ensuite été convoquée pour la septième saison qui est venue comme un épilogue. Après la série, il s’est fait remarquer dans une autre méga production : Le Trône de FerLà, il a donné vie à Gilly.

-Kaya Scodelario

En parlant des personnages les plus remarquables de Peauxil est obligatoire de mentionner Effy Stone. C’est que ce rôle qui était chargé de Kaya Scodelario il a fonctionné comme l’union pour relier les deux premières générations. L’actrice britannique a une carrière réussie. Maze Runner, Pirates des Caraïbes, Spinning Out et la nouvelle adaptation de Resident Evil sur les écrans, ce ne sont que des exemples d’une filmographie étendue.

– Jack O’Connell

Quant à la deuxième génération, il y a un personnage qui est devenu inoubliable. On parle de James cookjoué par Jack O’Connell. Bien que son rôle ait suscité quelques débats, la vérité est qu’il a marqué cette étape de Peaux. Cet acteur britannique primé a participé à des dizaines de tubes tels que 300 : Naissance d’un empire, ininterrompula mini-série Netflix impie Oui junglelandentre autres.

– Dev Patel

Votre travail en Peaux Ce n’est pas l’un des plus connus. Cependant, son acteur est celui qui a atteint les projets les plus réussis après la fin de la série. Ces mots décrivent Dev Patelqui personnifie Anwar dans la série britannique. Avec la religion comme principal conflit, son caractère n’était pas assez frappant. Mais plus tard, il a joué dans des productions comme Slumdog Millionnaire, Lion Soit Le chevalier vert.

