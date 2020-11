Skins et Battle Pass de la saison 5 de Fortnite – Saison 15

Un nouveau groupe de produits cosmétiques est sur le point d’entrer dans Fortnite avec le Battle Pass du chapitre 2: Saison 5 arrivant en décembre 2020. Bien que toutes les peaux ne soient pas connues pour le moment, nous avons des fuites qui indiquent le potentiel de certains originaux. tenues, ainsi qu’un personnage populaire de l’univers Star Wars qui fait son entrée dans le jeu. Nous couvrirons toutes les nouvelles informations qui sortent sur ces cosmétiques au fur et à mesure que les choses seront révélées.

Bien que tous les skins du chapitre 2: Saison 5 ne soient pas connus actuellement, nous savons que The Mandalorian en fera partie. Il semble être le skin « secret » de la saison, et The Child aka Baby Yoda le fera jouent également un rôle. Deux autres peaux ont été divulguées, l’une est une femme aux cheveux courts qui porte une armure rose et sera probablement personnalisable. L’autre est ce qui semble être une pile de crêpes avec du sirop dessus Cela va de pair avec la fascination d’Epic pour les peaux à base de nourriture, et rejoindra Peely et Mincemeat.

Skins de la saison 5 de Fortnite

La bonne nouvelle basée sur les fuites jusqu’à présent est qu’il semble que ce ne sera pas un Battle Pass crossover complet. Alors que certains joueurs étaient heureux de voir une saison pleine de personnages Marvel, beaucoup ont été déçus car ils apprécient les personnages uniques qu’Epic a créés au fil des ans. Il semble que la saison 5 ressemblera davantage aux passes de combat précédentes du chapitre 2, où vous obtenez un seul skin croisé et le reste sera unique.

Le mandalorien

L’émission télévisée populaire Star Wars sur Disney + qui présente le personnage principal blindé sera la principale facture du Battle Pass. Plus important encore, il semble que The Child aka Baby Yoda sera également impliqué d’une manière ou d’une autre. Bien que The Mandalorian ait beaucoup de sens en tant que skin, je suis sûr que beaucoup sont ravis de voir comment Baby Yoda sera implémenté dans le jeu. Il tombera probablement dans la catégorie Pet, qui est essentiellement un Back Bling mais avec beaucoup plus de personnalisation.

Vous constaterez probablement que cette peau sera la peau secrète que vous pourrez gagner en complétant divers défis au cours des 6 à 7 premières semaines de la saison. Une fois que vous avez terminé toutes ces tâches, vous devriez gagner le skin. Il y aura probablement un autre style ou deux qui pourraient être ajoutés, mais ce n’est que de la spéculation.

Gal blindé rose

Nous ne savons vraiment pas grand-chose sur cette tenue, mais il semble probable qu’elle sera un skin de niveau 1 que vous obtiendrez et que vous améliorerez tout au long de la saison. C’est assez standard dans les Battle Pass précédents, où vous débloquez diverses personnalisations pour un premier cosmétique en nivelant ou en complétant des défis supplémentaires.

Tête de crêpe

J’ai hâte de voir quel sera le nom de ces skins … quelque chose comme Flapjack? Je suis sûr qu’il y aura une sorte de jeu de mots faisant référence aux divers aliments pour le petit-déjeuner qui sont impliqués dans cette tenue. Cette tenue pourrait être celle que vous gagnez au milieu du Battle Pass, qui n’a pas vraiment beaucoup de personnalisation. Des choses comme Peely me viennent à l’esprit, bien que ce skin ait fini par être si populaire qu’il a obtenu de nombreuses versions supplémentaires.

C’est tout ce que nous savons pour le moment, mais n’oubliez pas de revenir car nous ajouterons des fuites et des versions supplémentaires à la liste au fur et à mesure que plus d’informations seront révélées!