Skin TheGrefg dans Fortnite, calendrier et où voir la présentation en direct

Aujourd’hui, lundi 11 janvier, TheGrefg Skin est présenté dans Fortnite. Nous vous montrons le calendrier dans différents pays et où aura lieu la présentation.

Considéré par beaucoup comme un animal mythologique, aujourd’hui lundi 11 janvier 2021 nous verrons enfin le skin TheGrefg dans Fortnite. Après beaucoup d’HYPE, nous pouvons voir à quoi ressemblera ce créateur de contenu dans le jeu vidéo Epic Games.

La présentation aura lieu en Espagne à 20h00 sur le twitch TheGrefg et arrivera avec une mise à jour Fortnite. On s’attend à ce que TheGrefg ait son propre geste, la danse du sac à dos et plus encore. Combien cela vaudra en PaVos est encore inconnu. Ci-dessous vous avez le calendrier dans différents pays grâce au beau et méprisable paquet et écolier Ruben Martinez:

-Espagne (péninsule et îles Baléares): 20h00 le lundi 11 janvier

-Espagne (Îles Canaries): 19h00 le lundi 11 janvier

-Argentine, Brésil, Chili et Uruguay: 16h00 le lundi 11 janvier

-Bolivie et Venezuela: 13h00 le lundi 11 janvier

-Colombie, Equateur, Etats-Unis (ET) et Pérou: 12h00 le lundi 11 janvier

-El Salvador, Honduras et Mexique (CDMX): 11h00 le lundi 11 janvier

-États-Unis (PT): 9h00 le lundi 11 janvier