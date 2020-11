Skin Fortnite Venom disponible via Marvel Knockout Super Series

Eh bien, il semble que cela ait finalement été confirmé, Fortnite obtient un skin Venom et fera partie de la Super Series Marvel Knockout. Cet ensemble de tournois a permis aux joueurs de s’affronter pour avoir la chance de gagner un skin Marvel gratuit de cette compétition particulière. Le prochain impliquera Venom, qui est l’un des personnages de bandes dessinées les plus populaires. Il est né en tant que super-méchant dans les bandes dessinées de Spider-Man et est finalement devenu si populaire qu’il a eu sa propre série de bandes dessinées.

Nous ne savons pas encore exactement à quoi ressemblera le skin, car Epic n’a encore publié qu’une image d’accroche avec lui. Il s’agit probablement d’un skin plus grand, ce qui a été rendu possible par la transition vers la nouvelle carte du chapitre 2 et le grand changement dans le jeu. J’imagine qu’il sera comparable à Brutus, surtout si vous regardez le teaser ci-dessous.

Comme vous pouvez également le voir dans le teaser, il semble que Venom aura une sorte de pioche intégrée à leur disposition. Venom est connu pour sa capacité à transformer différentes parties de son corps, il serait donc logique qu’il puisse changer un bras en forme de pioche. Cela sera probablement similaire à Wolverine, où vous pouvez utiliser ses griffes comme pioches au lieu de l’outil de récolte traditionnel que vous utiliseriez normalement. Je suis curieux de savoir quels autres types de choses ils ajoutent avec ce skin, car il a beaucoup de possibilités intéressantes!

L’événement n’a pas encore été officiellement annoncé, mais j’imagine qu’il le sera très bientôt!