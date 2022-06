Skeleton Knight in Another World Episode 12 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreux amateurs d’anime de tous les coins du monde recherchent actuellement Skeleton Knight dans Another World Episode 12 Date de sortie. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans sont vraiment ravis de savoir quand son prochain épisode va sortir, car les fans veulent savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Donc, pour trouver tous les détails de cet épisode à venir, tous les fans recherchent partout sur Internet.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de Skeleton Knight in Another World Episode 12 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est un anime japonais et il est basé sur une série de romans légers écrits par Ennki Hakari et illustrés par KeG. Le premier chapitre de cette nouvelle série est sorti le 25 juin 2015 et après la sortie, cette série de mangas a acquis une grande popularité non seulement au Japon mais aussi dans de nombreux autres pays. Plus tard, il a été adapté pour la production d’anime, puis son premier épisode est sorti le 7 avril 2022, puis en très peu de temps, il a attiré l’attention de nombreux amateurs d’anime.

L’histoire de cette série suivra un joueur anonyme qui se retrouve dans le corps et l’armure de l’avatar qu’il utilise dans son jeu en ligne. Remarquant sa contemplation dans une rivière, il est surpris de découvrir que son impression est celle d’un squelette en raison de la peau d’avatar spéciale qu’il a utilisée. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante et deviendrez curieux de savoir ce qui va se passer ensuite.

Skeleton Knight in Another World Épisode 12 Date de sortie

Nous allons donc révéler la date de sortie de Skeleton Knight dans Another World Episode 12. Le nom de cet épisode est « I Shall Cut Through the World’s Evils ! et il sortira le 23 juin 2022. Si vous attendez vraiment cet épisode, ne vous inquiétez pas, votre attente pour cet épisode se terminera très bientôt, marquez simplement la date indiquée ci-dessus.

Où diffuser Skeleton Knight?

Donc, si vous voulez regarder cette série animée, vous pouvez la regarder sur Tokyo MX, BS11 et SUN et ce sont les réseaux officiels de cette série animée. Si vous souhaitez regarder cet anime sur une plateforme en ligne, il est disponible sur Crunchyroll. Donc, au cas où vous auriez manqué une plate-forme précédente, vous pouvez regarder cet épisode ici à tout moment.

Le casting du chevalier squelette ?

Après avoir révélé tous les détails possibles liés à Skeleton Knight dans Another World Episode 12 Date de sortie. Voici la liste des acteurs de cette série animée.

Tomoaki Maeno comme Arc Laratoia

Fairouz Ai comme Arianne Glenis Maple

Nene Hieda comme Ponta

Miyu Tomita comme Chiyome

Takuya Eguchi dans le rôle de Danka Niel Maple

Akira Ishida comme Domitianus

Saori Oonishi dans le rôle de Juliana Merol Melissa Rhoden

Kôsuke Toriumi comme Diran

Kengo Kawanishi dans le rôle de Sekt Rondahl Karlon Rhoden Sa

Rumi Okubo comme Ivin

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 12 de Skeleton Knight in Another World, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant Skeleton Knight in Another World Episode 12 Date de sortie dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

