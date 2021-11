Skeet Ulrich pensait que Matthew Lillard « ruinait » Scream avant de réaliser que c’était censé être drôle

« Je l’ai vu comme ce documentaire très sérieux sur deux tueurs au lycée. »

Pouvez-vous croire que cela fait 25 ans que Pousser un cri a frappé nos écrans et nous a présenté l’une des plus grandes franchises de films d’horreur de tous les temps ?

Pour célébrer le 25e anniversaire de Pousser un cri, Entertainment Weekly a rencontré Skeet Ulrich et Matthew Lillard, qui jouaient respectivement Billy Loomis et Stu Macher, pour discuter de la réalisation du film et de leurs souvenirs d’être dans le film slasher emblématique.

Mais la partie la plus drôle de tout ça ? Si Pousser un cri avait tourné comme Skeet Ulrich l’avait pensé à l’origine, cela aurait été très, très film différent. Il s’avère que l’acteur n’a pas réalisé qu’il s’agissait d’une comédie noire jusqu’à ce qu’il commence le tournage.

Skeet Ulrich pensait que Scream était un « documentaire sérieux » avant de commencer le tournage. Image : Jason Mendez/Getty Images, Dimension Films

S’adressant à la publication, Skeet a développé ses commentaires précédents dans lesquels il a déclaré qu’il n’avait absolument aucune idée que Pousser un cri était censé être drôle. Au point qu’il pensait que Matthew Lillard et Jamie Kennedy (Randy) étaient en train de « ruiner le film ».

« Premier jour, première scène, prenez-en une », a déclaré Skeet, au moment où il s’est rendu compte que le film n’était pas aussi sérieux qu’il le pensait.

Matthew Lillard ne pouvait pas en avoir assez de la confession hilarante de Skeet, riant tandis que Skeet continuait. Il a ajouté: « Je pense qu’une partie de cela était l’état d’esprit de Billy et moi entrant dans cet état d’esprit. Je l’ai vu comme ce documentaire très sérieux sur deux tueurs au lycée et je faisais des recherches sur les tueurs en série et leur psychologie, alors j’ai Je ne suis pas vraiment au cœur de l’humour de l’histoire avant de prendre le premier jour. »

Matthew Lillard et Skeet Ulrich dans le rôle de Stu et Billy dans Scream. Image : Films dimensionnels

Les anciennes co-stars ont ensuite discuté de la scène de la fontaine de l’école où Billy, Stu, Randy, Sidney (Neve Campbell) et Tatum (Rose McGowan) discutent des meurtres de Casey et Steve, qui a été l’une des premières scènes qu’ils ont tous tournées en tant que distribution. .

Tout en regardant Matthew et Jamie jouer leur blague, Skeet a déclaré qu’il pensait vraiment qu’ils le faisaient mal. « Je me souviens juste d’avoir pensé : « Qu’est-ce qu’ils font ? » Ne savent-ils pas ? », a-t-il dit, avant que Matthew ne plaisante en disant que Skeet croyait qu’ils « ruinaient le film !

Skeet a ensuite ajouté: « Comme, ‘Ce n’est pas drôle. Ce n’est pas censé être drôle.’ Et mec, avais-je tort. »

Pour ce que ça vaut, un pseudo-documentaire sombre sur Billy et Stu avec Skeet et Matthew ? Nous aurions regardé le merde hors de lui, tbh.

