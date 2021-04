Skate City présente son action Chill Skateboarding sur PS4 le 6 mai

Le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk est idéal si vous voulez ce plaisir d’arcade classique et rapide, mais que faire si vous voulez une version plus relaxante du sport? Il y a une ou deux options, mais Skate City a l’air d’être un bon candidat dans cette nouvelle bande-annonce.

Le jeu vous emmène dans les rues de Los Angeles, Oslo et Barcelone, où vous pouvez patiner sur de la musique détendue et exécuter toutes sortes de trucs. Il ne s’agit pas de courir après un énorme combo, c’est une expérience plus décontractée, bien qu’il y ait beaucoup de défis à relever. Un mode sans fin vous permet de patiner sans aucune pression, donc cela semble être un bon jeu pour vous aider à vous détendre.

Skate City arrive sur PlayStation 4 (et PS5 via rétrocompatibilité) le 6 mai, donc ce n’est pas loin du tout. Serez-vous en train de meuler des rails dans celui-ci quand il arrivera le mois prochain? Ollie dans la section commentaires ci-dessous.