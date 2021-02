Skate City est un simulateur de skateboard élégant qui roule sur PS5, PS4

Tu te souviens quand il n’y avait pas de jeux de skate, et maintenant ils semblent réapparaître? Le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk a ramené le genre dormant des jeux avec un remake stellaire, mais il semble que la scène indépendante se soit branchée sur des prises intéressantes du sport. Nous avons eu Skater XL avec son système de contrôle unique, et maintenant il y a Skate City, qui vient d’annoncer sa sortie sur consoles.

Skate City, auparavant exclusif à Apple Arcade, est un jeu décontracté et low-poly qui se concentre sur le patinage de rue. Il contient trois villes basées sur des lieux réels et propose de la musique lo-fi originale pour une balade assez relaxante. Il présente toutes les astuces habituelles auxquelles vous vous attendez avec un schéma de contrôle « facile à utiliser », et est livré avec des centaines de défis à relever. Vous pouvez également jouer à Endless Skate sans objectif.

Bien sûr, vous pourrez également personnaliser votre personnage et son plateau avec toutes sortes de vêtements et de designs de deck. Fait intéressant, le jeu propose des outils d’enregistrement intégrés, vous permettant de créer vos propres bobines de surbrillance, ce qui semble assez soigné.

Skate City arrive « bientôt » sur PlayStation 5 et PS4. Êtes-vous impatient de celui-ci? Ollie dans la section commentaires ci-dessous.