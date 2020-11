SK8 The Infinity (Bones) date sa première et montre une nouvelle bande-annonce

La nouvelle production du studio en charge de My Hero Academia sortira début janvier 2021

« SK8 l’infini » il a été annoncé par Des os il y a des mois comme son nouvel anime, dont la première précéderait la cinquième saison tant attendue de « My Hero Academia ». À cette occasion, cependant, nous nous éloignerions de tout semblant de monde de super-héros pour atterrir carrément sur courses de skate illégales. Aujourd’hui, après un certain silence, nous avons des nouvelles cruciales sur le statut de cette nouvelle production.

SK8 The Infinity sera l’un des premiers anime à voir la lumière de 2021

Alors, alors nous vous laisserons avec la deuxième bande-annonce montré de « SK8 the Infinity », qui a servi à accompagner la confirmation que l’anime sera présenté en première pendant la 9 janvier 2021 (via AIR):

Comme nous pouvons le voir, cette fois, on nous montre encore plus de patineurs qui composeront «SK8 the Infinity», et la vérité est que leurs designs respectifs sont au moins «vivants». Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l’histoire de quoi cet anime de Des os, nous rappelons le synopsis initialement partagé:

«Reki, étudiante en deuxième année au lycée et aussi skateboardeuse, est accro au ‘S’, une course de skate dangereuse et secrète qui se déroule dans une mine abandonnée. Les patineurs sont particulièrement motivés par les ‘bœufs’ , qui deviennent les batailles qui ont lieu pendant les courses. Reki présente Langa, un étudiant d’échange qui revient au Japon après son départ, à ces courses dans les mines. Langa, qui n’a aucune expérience du skateboard, regarde soudainement plongé dans le monde du ‘S’ « .

En fin de compte, nous soulignerons que « SK8 the Infinity » a la présence Hiroko utsumi en tant que réalisateur, que nous avons vu avec beaucoup de succès dans d’autres productions telles que « Banana Fish » ou « Free! ». De même, la conception des personnages tombe sur Michinori Chiba, dont les talents ont été déployés plusieurs fois tout au long de la franchise « Mobile Suit Gundam ».

